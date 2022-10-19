Hospital Guillermo Almenara: padre de familia pide ayuda para conseguir resonancia magnética para menor con cáncer cerebral

Edynson Díaz Cuayla se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda y gestionar una resonancia magnética para su hija de cinco años, quien padece cáncer en el cerebro y recibe tratamiento en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de EsSalud.

El hombre señaló que su hija fue operada el pasado 24 de febrero en dicho hospital, luego de que el cáncer hiciera metástasis. Sin embargo, tras la intervención, la menor debía someterse a una resonancia magnética para evaluar el estado del tumor; no obstante, hasta la fecha el examen aún no se realiza.

“Tengo una hija de 5 años y 10 meses que es paciente oncológica. Actualmente está recibiendo tratamiento de quimioterapia en el Hospital Guillermo Almenara. Desde el año pasado estoy solicitando el examen de resonancia con sedación y no me atienden. Mi hija tiene el diagnóstico de un tumor maligno”, afirmó.

¿Cómo se enteró Edynson del tumor de su hija?

En enero de 2025, tras presentar constantes dolores de cabeza y graves dificultades para respirar, los médicos detectaron que la menor tenía un tumor en la cavidad nasofaríngea. Luego de ser operada, la niña pasó por ciclos de radioterapia y quimioterapia.

Actualmente, la menor presenta parálisis facial y pérdida de audición como consecuencia del cáncer.

“El diagnóstico de mi menor hija es rabdomiosarcoma embrionario. Tiene parálisis facial y pérdida de la audición a consecuencia del tumor maligno”, indicó.

Edynson Díaz señaló que anteriormente ya pagó una primera resonancia magnética para que su hija pudiera ser operada; sin embargo, ahora no cuenta con los recursos necesarios para costear otro examen. Por ello, hizo un llamado a las autoridades de salud para que puedan brindarle cuanto antes la resonancia magnética, ya que la menor no puede dormir debido a los fuertes dolores de cabeza que padece.