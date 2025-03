Adolescente con infección multiorgánica está en UCI y necesita ayuda con medicamentos y donantes

¿Cómo se enfermó el menor?

El pequeño Alonso estaba jugando fútbol en la losa deportiva Los Árboles, situada en el asentamiento humano Nocheto, en Santa Anita junto a sus amigos. Ahí se golpeó la rodilla y su padre le frotó con una crema, pero siguió jugando hasta la noche.

Al parecer ya había pasado el dolor o eso parecía, pues el menor siguió jugando fútbol durante toda la semana. Sin embargo, el jueves no pudo y le contó a su padre que no se le había ido el dolor en la rodilla totalmente. El señor volvió a ponerle una crema, pero el joven le dijo que no podía ni pisar.

Por dicha razón, le llevaron ese mismo día al Hospital Hipólito Unanue e ingresó por el área de Emergencias. El problema fue que dejaron pasar muchos días; por lo que, la infección avanzó rápidamente y provocó una falla multiorgánica. También, hizo que convulsione y tuvo que ser operado de urgencia.

Los médicos temen que su cerebro haya sufrido alguna lesión, pues la infección comprometió a sus órganos vitales, como el corazón, los riñones y el hígado. Al menor se le hizo una tomografía y múltiples exámenes.