Adulta mayor con cáncer pide ayuda para realizar las 25 radioterapias indicadas en el hospital Rebagliati

Hospital Rebagliati solo tiene dos equipos de radioterapia

No obstante, cuando la señora Delicia acudió al dicho nosocomio para solicitar esta radioterapias le dijeron que solamente había dos equipos de radioterapia y que no se daban abasto porque tenían muchos pacientes de diversas partes del país esperando por atención.

Por esa razón, no ha podido iniciar su tratamiento y cada día que pasa la salud de la adulta mayor empeora más. Su hija no sabe qué fecha podrá realizarse esas radioterapias y señaló que no hay cupo alguno en por lo menos tres meses.

La familia de la paciente pide apoyo a través del Rotafono para que las autoridades de salud correspondientes inicien las acciones necesarias para que su madre pueda hacer sus terapias cuanto antes. Cabe señalar que habría más personas afectadas por la falta de equipos en el hospital Rebagliati.