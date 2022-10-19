menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Hospital Rebagliati: adulto mayor con cáncer de piel necesita una prueba PET Scan para iniciar su tratamiento

Rotafono de RPP | El paciente oncológico no puede hacerse este examen por la falta de radiofármacos para que funcione el tomógrafo de Medicina Nuclear del hospital Rebagliati.
| | Victor Pacheco
El señor tiene el tipo de cáncer de piel más peligroso y se llama melanoma

El señor tiene el tipo de cáncer de piel más peligroso y se llama melanoma | Fuente: Andina/Rotafono

Francisco Roncalla Bernal es un ciudadano que tiene cáncer de piel y fue operado en noviembre del año pasado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, situado en el distrito limeño de Jesús María. Sin embargo, hace 15 días regresó este mal y tuvo que tratarse nuevamente en el nosocomio mencionado.

Su hija Marisol Roncalla se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su padre no ha podido empezar su tratamiento porque le falta la prueba PET scan (Tomografía por Emisión de Positrones), un examen diagnóstico por imagen nuclear para ver cómo funcionan los tejidos y órganos.

El señor de 87 años realiza su tratamiento en el hospital Rebagliati

El señor de 87 años realiza su tratamiento en el hospital Rebagliati | Fuente: Andina/Rotafono

Paciente oncológico necesita una prueba PET scan

El doctor del hospital Rebagliati le dijo a la familia que necesita tres pruebas para comenzar su tratamiento: una tomografía axial, una prueba PET scan y un análisis de sangre completo. Para el primero y el último ya consiguió un adicional, pero si no completa los tres es en vano; mientras tanto, su enfermedad sigue avanzando.

Esta prueba PET scan se hace en el tomógrafo del área de Medicina Nuclear del hospital Rebagliati. No obstante, hay una planta ciclotrón en el Hospital II Luis Negreiros del Callao que está paralizada, la cual se encargaba de producir los radiofármacos, que actualmente faltan y, por ello, las demoras.

Esto es un gran problema porque de no estar parada podrían abastecer a varios hospitales y acelerar las pruebas y posteriores tratamientos para pacientes con cáncer. En el caso del señor Francisco, su hija sostuvo que el melanoma maligno que padece -un tipo de cáncer de piel- crece cada día que pasa.

El adulto mayor debe someterse a la prueba PET scan para comenzar su tratamiento

El adulto mayor debe someterse a la prueba PET scan para comenzar su tratamiento | Fuente: Rotafono

Familia pide apoyo de las autoridades de salud

La señora contó que en el hospital Rebagliati le dijeron que hoy lunes 12 de enero iban a llegar los radiofármacos para Medicina Nuclear, pero esto no pasó. Por esta razón, hace la denuncia pública al Rotafono y exige a las autoridades de salud una solución inmediata, ya que hay vidas que pueden perderse y ser salvadas si se aceleran estos trámites.

Marisol Roncalla está desesperada porque los días pasan y nadie se comunica con ella, y el melanoma de su padre sigue avanzando, lo que es peligroso para su salud. "Según el doctor del área respectiva, ya han tenido problemas de eso el mes pasado y nuevamente están desabastecidos porque EsSalud compra a terceros este radiofármaco", manifestó la mujer.

Te recomendamos
San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras huir de casa

San Juan de Lurigancho: buscan a adolescente de 14 años que desapareció tras huir de casa

 Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país

Peruanos varados por protestas en Bolivia piden ayuda para retornar al país

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
paciente oncológicos paciente con cancer cancer a piel cancer Hospital Rebagliati rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: Madre clama por medicamento para salvar a su hijo con leucemia de una grave infección

Ica: Madre clama por medicamento para salvar a su hijo con leucemia de una grave infección

 Surco: vecinos denuncian aniego sin atención desde hace 10 días

Surco: vecinos denuncian aniego sin atención desde hace 10 días

 Carabayllo: vecinos están preocupados por la creciente contaminación derivada de la quema de basura

Carabayllo: vecinos están preocupados por la creciente contaminación derivada de la quema de basura

 SMP: adulta mayor que fue reportada como desaparecida fue encontrada en clínica luego de accidente vehicular

SMP: adulta mayor que fue reportada como desaparecida fue encontrada en clínica luego de accidente vehicular
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot