Hospital Rebagliati: adulto mayor con cáncer de piel necesita una prueba PET Scan para iniciar su tratamiento

Paciente oncológico necesita una prueba PET scan

El doctor del hospital Rebagliati le dijo a la familia que necesita tres pruebas para comenzar su tratamiento: una tomografía axial, una prueba PET scan y un análisis de sangre completo. Para el primero y el último ya consiguió un adicional, pero si no completa los tres es en vano; mientras tanto, su enfermedad sigue avanzando.

Esta prueba PET scan se hace en el tomógrafo del área de Medicina Nuclear del hospital Rebagliati. No obstante, hay una planta ciclotrón en el Hospital II Luis Negreiros del Callao que está paralizada, la cual se encargaba de producir los radiofármacos, que actualmente faltan y, por ello, las demoras.

Esto es un gran problema porque de no estar parada podrían abastecer a varios hospitales y acelerar las pruebas y posteriores tratamientos para pacientes con cáncer. En el caso del señor Francisco, su hija sostuvo que el melanoma maligno que padece -un tipo de cáncer de piel- crece cada día que pasa.