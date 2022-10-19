Hospital Rebagliati: adulto mayor con cáncer de piel necesita una prueba PET Scan para iniciar su tratamiento

El señor tiene el tipo de cáncer de piel más peligroso y se llama melanoma | Fuente: Andina/Rotafono
Francisco Roncalla Bernal es un ciudadano que tiene cáncer de piel y fue operado en noviembre del año pasado en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, situado en el distrito limeño de Jesús María. Sin embargo, hace 15 días regresó este mal y tuvo que tratarse nuevamente en el nosocomio mencionado.
Su hija Marisol Roncalla se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su padre no ha podido empezar su tratamiento porque le falta la prueba PET scan (Tomografía por Emisión de Positrones), un examen diagnóstico por imagen nuclear para ver cómo funcionan los tejidos y órganos.
El doctor del hospital Rebagliati le dijo a la familia que necesita tres pruebas para comenzar su tratamiento: una tomografía axial, una prueba PET scan y un análisis de sangre completo. Para el primero y el último ya consiguió un adicional, pero si no completa los tres es en vano; mientras tanto, su enfermedad sigue avanzando.
Esta prueba PET scan se hace en el tomógrafo del área de Medicina Nuclear del hospital Rebagliati. No obstante, hay una planta ciclotrón en el Hospital II Luis Negreiros del Callao que está paralizada, la cual se encargaba de producir los radiofármacos, que actualmente faltan y, por ello, las demoras.
Esto es un gran problema porque de no estar parada podrían abastecer a varios hospitales y acelerar las pruebas y posteriores tratamientos para pacientes con cáncer. En el caso del señor Francisco, su hija sostuvo que el melanoma maligno que padece -un tipo de cáncer de piel- crece cada día que pasa.
La señora contó que en el hospital Rebagliati le dijeron que hoy lunes 12 de enero iban a llegar los radiofármacos para Medicina Nuclear, pero esto no pasó. Por esta razón, hace la denuncia pública al Rotafono y exige a las autoridades de salud una solución inmediata, ya que hay vidas que pueden perderse y ser salvadas si se aceleran estos trámites.
Marisol Roncalla está desesperada porque los días pasan y nadie se comunica con ella, y el melanoma de su padre sigue avanzando, lo que es peligroso para su salud. "Según el doctor del área respectiva, ya han tenido problemas de eso el mes pasado y nuevamente están desabastecidos porque EsSalud compra a terceros este radiofármaco", manifestó la mujer.
