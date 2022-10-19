Hospital Rebagliati: adulto mayor con diabetes espera operación de catarata desde hace ocho años

Juan Francisco Raventos Marcos se comunicó con el Rotafono de RPP para conseguir una cita en el área de Oftalmología para poder operarse en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, de EsSalud, ubicado en Lima, para poder tratar la catarata avanzada que padece.

Según el señor de 76 años, esta operación la espera desde hace ocho años y hasta el presente día le indican que está en lista de espera. Para el 2017, las autoridades de salud le ordenaron los exámenes pre quirúrgicos en aquel nosocomio, pero tiempo después, la operación, no se llegó a dar.

Juan Francisco no solo sufre de catarata avanzada; también tiene diabetes de tipo uno desde los 12 años. Actualmente, el adulto mayor tiene problemas serios para transportarse; por eso, requiere esta intervención quirúrgica lo antes posible.

“Con diabetes tipo uno, hace 64 años y con cataratas ahora, ya muy avanzadas y casi no veo. ¡Cómo es posible que me digan en oftalmología del Hospital Rebagliati, siempre, que estoy en la lista de espera! Ya pasaron ocho años y más”, expresó el adulto mayor indignado.