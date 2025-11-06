menu
Servicios públicos

Hospital Rebagliati: familia pide ayuda para que operen a adulta mayor de 84 años con pancreatitis

Rotafono de RPP | La señora está internada en el área de emergencias del hospital Rebagliati a la espera de que le programen una operación para que le quiten la vesícula.
| | Victor Pacheco
La anciana necesita una operación urgente en el hospital Rebagliati

La anciana necesita una operación urgente en el hospital Rebagliati | Fuente: Rotafono

Felicitas Vilma Maguiña Martinez es una señora que se internada en el área de emergencias del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María desde el pasado 19 de octubre por una pancreatitis y urge que le programen una intervención quirúrgica.

Su hijo Hugo Minaya Maguiña se puso en contacto con el Rotafono de RPP para dar a conocer el estado de salud de su madre, quien espera desde hace más de dos semanas que le pasen a piso para que comiencen el proceso correspondiente. Actualmente, solo le dan pastillas para calmar su dolor.

La familia no tiene documentos médicos de su hospitalización actual

La familia no tiene documentos médicos de su hospitalización actual | Fuente: Rotafono

Adulta mayor debe ser operada

El señor Hugo comentó que el año pasado su madre estuvo internada por cálculos a la vesícula, pero su situación se complicó hasta tener pancreatitis. Sin embargo, en el hospital Rebagliati le realizaron la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), que es un procedimiento médico y evolucionó favorablemente.

Luego de ello, la adulta mayor regresó a su casa y le dieron ciertos medicamentos y continuó su control en el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). El problema fue que no se le programó ni su familia hizo las gestiones respectivas para que le saquen la vesícula.

Por dicha razón, los problemas volvieron este 2025 y ahora deben retirarle la vesícula lo antes posible. La ciudadana de 84 años tuvo dolores en el mismo lugar de su cuerpo y tuvo que ser internada en el nosocomio de Jesús María. Su hijo dijo que los médicos la sostienen solo con medicinas convencionales, pero su mamá sigue viviendo un calvario.

Familia pide ayuda a autoridades

El hombre señaló que llamó a Padomi para que asistan a su madre, pero no la ayudaron y ahora tiene dolencias en la columna porque tiene un tumor. Por lo que, exige la ayuda de las autoridades de salud respectivas para que agilicen los trámites y le programen una fecha exacta para que le retiren la vesícula.

El tiempo es clave en esta situación debido a que la señora Felicitas es de avanzada edad y es riesgoso para su salud que se le agrave más esta problemática con la vesícula. Su familia hace un llamado público de ayuda para que la apoyen cuanto antes a su mamá.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Hospital Rebagliati calculo biliar calculos a la vesicula pancreatitis rotafono
