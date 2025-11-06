Hospital Rebagliati: familia pide ayuda para que operen a adulta mayor de 84 años con pancreatitis

Adulta mayor debe ser operada

El señor Hugo comentó que el año pasado su madre estuvo internada por cálculos a la vesícula, pero su situación se complicó hasta tener pancreatitis. Sin embargo, en el hospital Rebagliati le realizaron la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE), que es un procedimiento médico y evolucionó favorablemente.

Luego de ello, la adulta mayor regresó a su casa y le dieron ciertos medicamentos y continuó su control en el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi). El problema fue que no se le programó ni su familia hizo las gestiones respectivas para que le saquen la vesícula.

Por dicha razón, los problemas volvieron este 2025 y ahora deben retirarle la vesícula lo antes posible. La ciudadana de 84 años tuvo dolores en el mismo lugar de su cuerpo y tuvo que ser internada en el nosocomio de Jesús María. Su hijo dijo que los médicos la sostienen solo con medicinas convencionales, pero su mamá sigue viviendo un calvario.