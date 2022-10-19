Hospital Rebagliati: paciente con cáncer a la próstata pide apoyo para obtener la prueba de PSA

José Lopez Pariona se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo urgente a las autoridades de salud debido a que urge someterse a la prueba de PSA (antígeno prostático específico) para iniciar la radioterapia, con el fin de iniciar su tratamiento contra el cáncer a la próstata que padece.

El señor de 59 años se atiende en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Él recalcó que ha ido en varios ocasiones a este establecimiento de salud al laboratorio para que le saquen la muestra de sangre de PSA, pero le dijeron que no cuentan con reactivos y no pueden proceder con la prueba.

El adulto está desesperado porque el cáncer que tiene es de grado 4; por lo que, es de suma urgencia que le hagan este examen y continuar el proceso de recuperación. El hospital Rebagliati le ha dicho que debe hacerse esta prueba de forma particular en un privado.

“Necesito urgente para poderme para iniciar la radioterapia porque si no mi cáncer va a avanzar”, manifestó el señor José. Asimismo, dijo que el urólogo y su oncólogo le han mencionado que debe someterse a este examen lo más rápido posible, para que su salud no se agrave.