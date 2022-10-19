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Hospital Rebagliati: paciente con cáncer a la próstata pide apoyo para obtener la prueba de PSA

Rotafono de RPP | El señor José Lopez tiene un cáncer de grado 4 y no ha podido continuar su tratamiento en el hospital Rebagliati debido a que faltan los reactivos para hacerse la prueba de PSA.
| | Victor Pacheco
El señor de 59 años se atiende en el hospital Rebagliati

El señor de 59 años se atiende en el hospital Rebagliati | Fuente: Rotafono

José Lopez Pariona se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo urgente a las autoridades de salud debido a que urge someterse a la prueba de PSA (antígeno prostático específico) para iniciar la radioterapia, con el fin de iniciar su tratamiento contra el cáncer a la próstata que padece. 

El señor de 59 años se atiende en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. Él recalcó que ha ido en varios ocasiones a este establecimiento de salud al laboratorio para que le saquen la muestra de sangre de PSA, pero le dijeron que no cuentan con reactivos y no pueden proceder con la prueba.

El adulto está desesperado porque el cáncer que tiene es de grado 4; por lo que, es de suma urgencia que le hagan este examen y continuar el proceso de recuperación. El hospital Rebagliati le ha dicho que debe hacerse esta prueba de forma particular en un privado.

“Necesito urgente para poderme para iniciar la radioterapia porque si no mi cáncer va a avanzar”, manifestó el señor José. Asimismo, dijo que el urólogo y su oncólogo le han mencionado que debe someterse a este examen lo más rápido posible, para que su salud no se agrave.

Para hacerse la prueba de PSA deben tener reactivos

Para hacerse la prueba de PSA deben tener reactivos | Fuente: Andina

Paciente con cáncer espera hace meses una prueba

Cabe mencionar que José Lopez espera por esta prueba de PSA desde el pasado 24 de abril; es decir, ha pasado poco más de tres meses y el hospital Rebagliati sigue sin tener reactivos. Él fue el 21 de julio y le dijeron que estaba agotado; hoy, 4 de agosto, acudió nuevamente y la respuesta fue la misma.

Por esta razón, hace un llamado de apoyo para que las autoridades abastezcan y los pacientes se hagan los exámenes respectivos. Y es que no es el único paciente que está en ese estado y que su vida depende de este tipo de pruebas.

Por otro lado, el ciudadano relató que pidió el libro de reclamaciones porque no le dan una solución, pero le dijeron que no había. Luego, le derivaron a otras área, pero en ninguna le dieron razón y él es una persona que se moviliza por sillas de rueda; por lo que, no puede estar yendo y viniendo a cualquier lado tan fácilmente.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

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