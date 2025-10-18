Hospital Rebagliati: profesora jubilada con cáncer se hizo la tomografía tras denuncia pública

¿Por qué era tan importante que Alejandrina pase la tomografía?



Magaly Bustamante se comunicó, días atrás, con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre, Alejandrina Riega Salazar, una profesora jubilada, que se encuentra diagnosticada con cáncer rectal y necesita una tomografía con contraste en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para iniciar con un tratamiento contra este mal.

La mujer de 74 años esperaba desde el pasado 4 de septiembre, una tomografía de contraste que le ordenaron en el Hospital Rebagliati al indicarle que ella sufría de un cáncer al colón.

“Hasta la fecha no la llaman de parte de una de las clínicas asociadas a Essalud. El personal del Rebagliati indica que por ahora ellos no realizan la prueba y tiene que esperar a que la llamen. La tomografía de contraste va a determinar si el tumor se ha ramificado o no dependiendo de ello la operan o pasa de frente a quimioterapia”, aseguró Magaly Bustamante hace días.

