Hospital Rebagliati: profesora jubilada con cáncer se hizo la tomografía tras denuncia pública

Magaly Bustamante se contactó con el Rotafono de RPP para agradecer que su mamá ya se hizo tomografía con contraste.
Magaly Bustamante se contactó con el Rotafono de RPP para informar que su madre, Alejandrina Riega Salazar, paciente oncológica, se realizó la tomografía con contraste que tanto necesitaba después de hacer su denuncia pública a través del Rotafono.
Susalud se contactó rápidamente con Magaly el pasado viernes 17 de octubre, y horas después, personal del Hospital Edgardo Rebagliati, le indicó a Magaly que su madre, quien tiene cáncer al colon, debía estar a las tres de la tarde para que le realicen la tomografía de contraste.
"Quiero darles las gracias a los señores de RPP por el especial interés que han tomado en el caso de ella. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias" manifestó la ciudadana.
Magaly Bustamante se comunicó, días atrás, con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre, Alejandrina Riega Salazar, una profesora jubilada, que se encuentra diagnosticada con cáncer rectal y necesita una tomografía con contraste en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para iniciar con un tratamiento contra este mal.
La mujer de 74 años esperaba desde el pasado 4 de septiembre, una tomografía de contraste que le ordenaron en el Hospital Rebagliati al indicarle que ella sufría de un cáncer al colón.
“Hasta la fecha no la llaman de parte de una de las clínicas asociadas a Essalud. El personal del Rebagliati indica que por ahora ellos no realizan la prueba y tiene que esperar a que la llamen. La tomografía de contraste va a determinar si el tumor se ha ramificado o no dependiendo de ello la operan o pasa de frente a quimioterapia”, aseguró Magaly Bustamante hace días.
