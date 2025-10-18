menu
Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Hospital Rebagliati: profesora jubilada con cáncer se hizo la tomografía tras denuncia pública

Rotafono de RPP | Susalud se contactó rápidamente con Magaly el pasado viernes 17 de octubre, y horas después, personal del Hospital Edgardo Rebagliati, le indicó que debían acudir al hospital para realizar la tomografía.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Magaly Bustamante se contactó con el Rotafono de RPP para agradecer que su mamá ya se hizo tomografía con contraste.

Magaly Bustamante se contactó con el Rotafono de RPP para informar que su madre, Alejandrina Riega Salazar, paciente oncológica, se realizó la tomografía con contraste que tanto necesitaba después de hacer su denuncia pública a través del Rotafono.

Susalud se contactó rápidamente con Magaly el pasado viernes 17 de octubre, y horas después, personal del Hospital Edgardo Rebagliati, le indicó a Magaly que su madre, quien tiene cáncer al colon, debía estar a las tres de la tarde para que le realicen la tomografía de contraste. 

"Quiero darles las gracias a los señores de RPP por el especial interés que han tomado en el caso de ella. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias" manifestó la ciudadana.

¿Por qué era tan importante que Alejandrina pase la tomografía?

Magaly Bustamante se comunicó, días atrás, con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre, Alejandrina Riega Salazar, una profesora jubilada, que se encuentra diagnosticada con cáncer rectal y necesita una tomografía con contraste en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para iniciar con un tratamiento contra este mal. 

La mujer de 74 años esperaba desde el pasado 4 de septiembre, una tomografía de contraste que le ordenaron en el Hospital Rebagliati al indicarle que ella sufría de un cáncer al colón.

“Hasta la fecha no la llaman de parte de una de las clínicas asociadas a Essalud. El personal del Rebagliati indica que por ahora ellos no realizan la prueba y tiene que esperar a que la llamen. La tomografía de contraste va a determinar si el tumor se ha ramificado o no dependiendo de ello la operan o pasa de frente a quimioterapia”, aseguró Magaly Bustamante hace días. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
cáncer tomografía Rotafono Lima Jesús María
Pueblo Libre: denuncian casa de reposo clandestina luego de que paciente tratara de escapar

 La Molina: adulta mayor pide ayuda para conseguir gotas debido a que sufre de glaucoma

 Jesús María: paciente pide ayuda para que le acepten la referencia en el Hospital Edgardo Rebagliati

 Hospital Rebagliati: profesora jubilada con cáncer se hizo la tomografía tras denuncia pública

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

