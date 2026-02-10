Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias

Ysabel Ascama Ramos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermana Juana Maria Ascama Ramos, recientemente operada por aneurisma. Ella necesita acudir a su cita de cambio de cánula en el Hospital Rebagliati, pero por falta de ambulancia podría no llegar al proceso.

Las dos viven en Ica y deben acudir cada tres meses deben ir al hospital situado en el distrito limeño de Jesús María. Juana fue intervenida en agosto del año pasado y esta cánula le ayuda a respirar. Ysabel contó que la ambulancia del Hospital Augusto Hernandez nunca acudió a su casa el 13 de enero, fecha en la que tenía programada su cita en la especialidad de cabeza y cuello.

“No la llevaron porque no había ambulancia, el día 31 de enero tenía cita con neurocirugía para seguir un proceso pre operatorio y tampoco la llevaron aduciendo que las emergencias son su prioridad eso no lo juzgo. Pero hoy 10 de febrero que mi hermana debe ir para una cita reprogramada de cabeza y cuello cambio de cánula y no hay ambulancia (Hospital de Ica) ”, afirmó la hermana de la paciente.

