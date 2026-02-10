Hospital Rebagliati: profesora operada por aneurisma perdería cita por segunda vez por falta de ambulancias

Ysabel afirma que se encuentra preocupada porque teme que la cánula se infecte por estar más del tiempo pronosticado en el cuerpo de su hermana
Ysabel Ascama Ramos se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermana Juana Maria Ascama Ramos, recientemente operada por aneurisma. Ella necesita acudir a su cita de cambio de cánula en el Hospital Rebagliati, pero por falta de ambulancia podría no llegar al proceso.
Las dos viven en Ica y deben acudir cada tres meses deben ir al hospital situado en el distrito limeño de Jesús María. Juana fue intervenida en agosto del año pasado y esta cánula le ayuda a respirar. Ysabel contó que la ambulancia del Hospital Augusto Hernandez nunca acudió a su casa el 13 de enero, fecha en la que tenía programada su cita en la especialidad de cabeza y cuello.
“No la llevaron porque no había ambulancia, el día 31 de enero tenía cita con neurocirugía para seguir un proceso pre operatorio y tampoco la llevaron aduciendo que las emergencias son su prioridad eso no lo juzgo. Pero hoy 10 de febrero que mi hermana debe ir para una cita reprogramada de cabeza y cuello cambio de cánula y no hay ambulancia (Hospital de Ica) ”, afirmó la hermana de la paciente.
Juana María presentó dolores de cabeza los primeros días de agosto y para el 9 del mismo mes se desmayó. La mujer de 55 años fue trasladada al Hospital Felix Torrealva de Essalud, en Ica, donde le recetaron medicinas para el dolor de cabeza. A los dos días, la señora tuvo otro desmayo y nuevamente fue ingresada al nosocomio mencionado anteriormente. Ahí les dijeron que es necesario trasladarla al Hospital Rebagliati para operarle del aneurisma roto.
“Juana quedó en cama y con la cánula puesta porque pasó por un proceso de traqueotomía. Del Rebagliati me han llamado que no tienen cánulas y que yo viera, bueno me he visto en la necesidad de comprar una cánula que me ha costado 450 soles para que ahora aquí en el Agusto Hernández me digan de que no hay ambulancias y que mi hermana no va ir”, sostuvo Ysabel.
Hermana de la paciente afirmó está preocupada porque teme que la cánula se infecte por estar más del tiempo pronosticado en el cuerpo de su familiar. Por ello, hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan brindarle una ambulancia y así llegar a la cita de hoy programada en el hospital Rebagliati.
