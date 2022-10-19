Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

Nohemi Fernández Cubas es una madre de familia que se encuentra desesperada debido a que su hija fue atropellada el pasado 28 de junio en la vía Ferreñafe, rumbo al distrito de Picsi, en Chiclayo en la región Lambayeque. La menor de 15 años se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Lambayeque y necesita una operación lo antes posible. El problema es que no pueden hacerlo por falta de materiales.

La señora dijo que la persona que causó el accidente a su hija y al padre no se quiere hacer el cargo de la operación ni de nada que tenga que ver con ello. Por ello, ella hace esta denuncia a través del Rotafono de RPP, ya que pide justicia para el conductor y exige que pague el costo de todo.

La mamá de la adolescente atropellada tiene como prioridad la salud de su hija y advirtió que personal del Hospital Regional de Lambayeque quiere darle le alta, a pesar de tener múltiples heridas y complicaciones. Por esa razón, hace un pedido de ayuda a las autoridades de salud para que apoyen con los materiales faltantes y su hija pueda ser intervenida lo antes posible.