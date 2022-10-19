Hospital Regional de Lambayeque: menor de 15 años que fue atropellada no puede ser operada por falta de materiales

El Hospital Regional de Lambayeque no tiene los materiales para operar a la menor de edad | Fuente: Defensoría del Pueblo
Nohemi Fernández Cubas es una madre de familia que se encuentra desesperada debido a que su hija fue atropellada el pasado 28 de junio en la vía Ferreñafe, rumbo al distrito de Picsi, en Chiclayo en la región Lambayeque. La menor de 15 años se encuentra en estado grave en el Hospital Regional de Lambayeque y necesita una operación lo antes posible. El problema es que no pueden hacerlo por falta de materiales.
La señora dijo que la persona que causó el accidente a su hija y al padre no se quiere hacer el cargo de la operación ni de nada que tenga que ver con ello. Por ello, ella hace esta denuncia a través del Rotafono de RPP, ya que pide justicia para el conductor y exige que pague el costo de todo.
La mamá de la adolescente atropellada tiene como prioridad la salud de su hija y advirtió que personal del Hospital Regional de Lambayeque quiere darle le alta, a pesar de tener múltiples heridas y complicaciones. Por esa razón, hace un pedido de ayuda a las autoridades de salud para que apoyen con los materiales faltantes y su hija pueda ser intervenida lo antes posible.
Ese es el diagnóstico y los materiales que necesita la adolescente para ser operada | Fuente: Rotafono
Los resultados que arrojaron fueron trauma vertebro medular, trauma abdominal cerrado, trauma pélvico (Tile C), fractura compleja del hueso propio de la nariz e insuficiencia renal. Para ello, el hospital lambayecano pide que la misma Nohemi Fernández se haga cargo de los materiales para proceder con la operación.
La señora manifestó que si no costea este material y no operan a su hija es probable que tengan que pasar seis meses o más para que lo hagan. Nohemi Fernández es madre de siete hijos, no puede costear todo lo que piden las autoridades del Hospital Regional de Lambayeque y tampoco puede estar pendiente de todo porque sigue trabajando.
Su hija está prácticamente inmovilizada y urge el apoyo de las autoridades para que reciba toda la atención necesaria. En ese sentido, exhortó a que otro hospital que sí tenga los materiales la acepte y sea trasladada para su intervención quirúrgica, pues es fundamental para que empiece su recuperación.
La madre de familia reitera el pedido de ayuda a las autoridades de Ministerio de Salud (Minsa) correspondientes, ya que la vida de su hija está en peligro.
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