Servicios públicos

Hospital Sabogal: adulto mayor reitera pedido de ayuda para que le operen de la cadera

Rotafono de RPP | César Campos, de 66 años, espera desde hace dos años una prótesis a la cadera. El paciente de EsSalud ha pasado tres veces los exámenes prequirúrgicos y hasta ahora no programan su intervención.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
César Campos espera que las autoridades puedan atender su solicitud cuando antes debido a que ya no puede caminar de forma correcta.

César Campos Gumez se encuentra preocupado debido a que desde hace dos años espera una operación para que puedan colocarle una prótesis en la cadera. A través del Rotafono de RPP, el hombre de 66 años, reiteró una solicitud de ayuda a las autoridades del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de EsSalud, en el Callao. 

Según César Campos, la última vez que las autoridades del Hospital Sabogal se comunicaron con él, fue en junio del presente año, para decirle que lo iban a llamar; sin embargo, han pasado dos meses y esto no ha sido posible. 

El señor César se atiende en el Hospital Sabogal desde el 2023, sin embargo, informó a Rotafono de RPP que ha pasado tres veces los exámenes prequirúrgicos durante todo este tiempo, pero aún no programar su operación. 

“Al no recibir llamada alguna en el 2023, nuevamente para el 2024 tuve que sacarme nuevos exámenes, igualmente este año, incluyendo la donación de sangre que me pidieron urgente para mi operación, que supuestamente me programaron para el mes de junio de este año en curso”, declaró el señor para el Rotafono de RPP. 

César Campos espera que las autoridades puedan atender su solicitud cuando antes debido a que ya no puede caminar de forma correcta, sino que se tiene que apoyar con un bastón para poder movilizarse.

"Recurro nuevamente a ustedes porque me encuentro muy mal sin poder caminar y los dolores son muy intensos. Yo necesito esa prótesis y ser operado ya", expresó. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
operación cadera Rotafono Lima Bellavista
