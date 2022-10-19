menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Hospital Sabogal: madre pide ayuda para conseguir grapas y operar a su hijo del pulmón izquierdo

Rotafono de RPP | El joven de 19 años ingresó por emergencia al Hospital Sabogal el pasado 4 de marzo y, tras varios exámenes, se determinó que padecía neumotórax y presentaba bullas en el pulmón izquierdo, lo que estaba dañando el órgano.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Miriam se encuentra preocupada por la salud de su hijo pues teme que la espera complicar la abertura que tiene Francisco Ames Baylón.

Miriam se encuentra preocupada por la salud de su hijo pues teme que la espera complicar la abertura que tiene Francisco Ames Baylón.

Miriam Rosa Baylón Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir grapas quirúrgicas para que su hijo, Francisco Ames Baylón, sea operado del pulmón izquierdo en el Hospital Sabogal de EsSalud, luego de que el menor presentara bullas, es decir, espacios llenos de aire.

El joven de 19 años ingresó por emergencia al Hospital Sabogal el pasado 4 de marzo y, tras varios exámenes, se determinó que padecía neumotórax y presentaba bullas en el pulmón izquierdo, lo que estaba dañando el órgano.

“Le hicieron un agujero en la abertura de las costillas, en el lado izquierdo, para drenarle el aire. Hoy mi hijo sigue drenando aire y líquido. Luego del trauma shock pasó por observación; ayer estuvo en UCE y hoy está en hospitalización. Requiere ser operado, pero los médicos me informan que no hay grapas”, afirmó Miriam.

Miriam está preocupada por la salud de su hijo, pues teme que la espera complique la abertura que tiene Francisco. La madre hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan brindar cuanto antes este implemento médico.

“El miércoles, cuando mi hijo estaba en observación en la cama 89, el médico me dijo que la forma de solucionar el problema sería operarlo para extraer las bullas, pero no hay grapas”, finalizó.

Te recomendamos
Villa El Salvador: familia busca a adulto mayor que padece de alzhéimer que desapareció

Villa El Salvador: familia busca a adulto mayor que padece de alzhéimer que desapareció

 San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace seis días

San Martín de Porres: familia busca a adulto mayor con Alzheimer desaparecido hace seis días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
paciente EsSalud Rotafono Callao
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Adulta mayor con diabetes y problemas de visión pide ayuda para que le acepten referencia en el Hospital Alcántara

Adulta mayor con diabetes y problemas de visión pide ayuda para que le acepten referencia en el Hospital Alcántara

 Rímac: vecinos temen que se genere foco infeccioso por falta de recojo de basura

Rímac: vecinos temen que se genere foco infeccioso por falta de recojo de basura

 Hospital Rebagliati: paciente con tumor residual en el cerebro necesita medicamento para impedir siga creciendo

Hospital Rebagliati: paciente con tumor residual en el cerebro necesita medicamento para impedir siga creciendo

 La Victoria: colocan inyección a paciente de 89 años para tratamiento contra el cáncer

La Victoria: colocan inyección a paciente de 89 años para tratamiento contra el cáncer
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot