Hospital Sabogal: madre pide ayuda para conseguir grapas y operar a su hijo del pulmón izquierdo

Miriam Rosa Baylón Mendoza se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y conseguir grapas quirúrgicas para que su hijo, Francisco Ames Baylón, sea operado del pulmón izquierdo en el Hospital Sabogal de EsSalud, luego de que el menor presentara bullas, es decir, espacios llenos de aire.

El joven de 19 años ingresó por emergencia al Hospital Sabogal el pasado 4 de marzo y, tras varios exámenes, se determinó que padecía neumotórax y presentaba bullas en el pulmón izquierdo, lo que estaba dañando el órgano.

“Le hicieron un agujero en la abertura de las costillas, en el lado izquierdo, para drenarle el aire. Hoy mi hijo sigue drenando aire y líquido. Luego del trauma shock pasó por observación; ayer estuvo en UCE y hoy está en hospitalización. Requiere ser operado, pero los médicos me informan que no hay grapas”, afirmó Miriam.

Miriam está preocupada por la salud de su hijo, pues teme que la espera complique la abertura que tiene Francisco. La madre hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan brindar cuanto antes este implemento médico.

“El miércoles, cuando mi hijo estaba en observación en la cama 89, el médico me dijo que la forma de solucionar el problema sería operarlo para extraer las bullas, pero no hay grapas”, finalizó.