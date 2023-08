Hospital Santa Rosa atiende a hombre que requiere operación por vesícula perforada

Espera por operación más de un año

Miguel Ángel Corrales Espinoza explicó a RPP que presenta una perforación en la vesícula que pone en riesgo su salud.

El drama del hombre empezó el año pasado cuando se acercó al Hospital Santa Rosa y le detectaron una piedra de cinco centímetros en la vesícula y tenía que empezar los trámites para que lo operaran.

“El médico me dijo que me tenía que operar, pero tenía que pasar por endocrinólogo, cardiólogo y otras especialidades. Para pasar por cada especialidad, debía sacar una cita que demoraba 15 días o un mes. En el caso del endocrinólogo me demoré cuatro meses para conseguir una cita”, señaló el ciudadano.

Mientras esperaba conseguir las citas en las distintas especialidades, los problemas en la vesícula de Miguel Ángel se agudizaron. El hombre se acercó al Hospital Santa Rosa con más de 40 grados de fiebre y, tras algunos exámenes, le informaron que tenía el órgano perforado.

Después de haber sido dado de alta, el personal médico le dijo al ciudadano que tenía que seguir con los trámites para que lo operen. “Como tenía todos mis resultados dije que me iban a programar rápido, además que era una emergencia. Pero, me di con la sorpresa que no había citas, cuando conseguí me dieron para dentro de 15 días”, contó Miguel Ángel al Rotafono.

Durante ese lapso, el ciudadano también se acercó al Hospital Loayza, en el Cercado de Lima, pero como no era parte de la red, no pudo conseguir que lo operaran en ese centro de salud. Debido a esto tuvo que regresar al Hospital Santa Rosa.