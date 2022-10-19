Hospital Sergio Bernales: piden conseguir materiales de operación para madre de familia que fue atacada por un perro

María Belén Carrillo Dutra se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su madre, Olga Mary Dutra, quien necesita materiales quirúrgicos para ser operada en el Hospital Sergio Bernales, luego de ser atacada por un perro de raza pitbull en el distrito limeño de Comas.

La tarde del 21 de mayo, los vecinos escucharon los gritos desesperados de Olga Mary y salieron de sus viviendas, ubicadas en la calle Sipán, para auxiliarla. Posteriormente, la mujer de 43 años fue trasladada al Hospital Nacional Sergio E. Bernales, del Ministerio de Salud, en Comas.

“Mi mamá se encuentra en emergencia en el Hospital de Collique. Fuimos a la casa de la dueña, pero la señora insiste en que el perro no es suyo, cuando tenemos videos y todos los vecinos dicen que sí le pertenece. Además, no es la primera vez que ese perro ataca a alguien”, afirmó María Belén.

Su hija contó que Olga Mary vivía en la calle por decisión propia y que fue diagnosticada con esquizofrenia leve. Sin embargo, el problema ahora es que la mujer no cuenta con SIS y necesita medicamentos urgentes para poder ser operada.

Hasta el cierre de este informe, María Belén continuaba buscando medicamentos para que su madre pueda ser intervenida quirúrgicamente. Asimismo, indicó que luego se dirigirá a la comisaría para presentar la denuncia correspondiente.