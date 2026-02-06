menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Huacho: vecinos piden ayuda para erradicar plaga de moscas en Nuevo San Juan

Rotafono de RPP | Más de 400 familias son las afectadas por la proliferación de moscas que proviene de granjas de pavos y gallinas en el distrito de Huacho, en la provincia limeña de Huaura.
| | Laura Urbina Saldaña
La situación es crítica, pues la presencia de insectos impide que los pobladores realicen actividades básicas como cocinar y comer.
La situación es crítica, pues la presencia de insectos impide que los pobladores realicen actividades básicas como cocinar y comer. | Fuente: Rotafono

A través del Rotafono de RPP, vecinos reportan una plaga de moscas que afecta a más de 400 familias en la Asociación Nuevo San Juan, a la altura del kilómetro 115 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Huacho, provincia limeña de Huaura.

Yovana Chávez responsabiliza directamente a las granjas avícolas que se encuentran en la zona, alegando que la falta de fumigación y control en los criaderos de pavos y gallinas ha desatado la plaga.

La situación es crítica, pues la presencia de insectos impide que los pobladores realicen actividades básicas como cocinar y comer, afectando la salud de los niños, ancianos y mujeres embarazadas.

“Todos nuestros utensilios y ollas se ensucian, es demasiado triste. A veces que da ganas de llorar. Es demasiado triste. Acá tenemos niños y madres gestantes, y no tenemos dónde ir. Tenemos que soportar las moscas, nuestras refrigeradoras y cocinas están llenas de moscas. Pese a que lavamos no se ahuyentan con nada”, lamentó.

Por ello, la comunidad de Nuevo San Juan de Huacho hace un llamado urgente a las autoridades municipales y del Ministerio de Salud para que intervengan y erradiquen la plaga de moscas e inspeccionen las granjas de crianza de animales.

“Por favor, queremos un apoyo de las autoridades. No se puede ni comer ni cocinar, por favor. Estamos en emergencia, hay demasiadas moscas”, demandó.

Las moscas han invadido las viviendas de los vecinos de Nuevo San Juan de Huacho.
Las moscas han invadido las viviendas de los vecinos de Nuevo San Juan de Huacho. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Plaga de moscas Piden erradicar moscas Rotafono Huacho Nuevo San Juan Minsa
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Símbolo de la Teletón pide ayuda para recuperar pastillas incautadas junto a su módulo por personal de fiscalización de la MML

Símbolo de la Teletón pide ayuda para recuperar pastillas incautadas junto a su módulo por personal de fiscalización de la MML

 Lima: niño con síndrome de Down diagnosticado con parálisis cerebral y neumonía requiere una cama UCI

Lima: niño con síndrome de Down diagnosticado con parálisis cerebral y neumonía requiere una cama UCI

 San Borja: usuario reporta que hombre roba bicicletas en las afueras de gimnasio

San Borja: usuario reporta que hombre roba bicicletas en las afueras de gimnasio

 Surquillo: menor de 15 años recibe medicamento para tratamiento psiquiátrico

Surquillo: menor de 15 años recibe medicamento para tratamiento psiquiátrico
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot