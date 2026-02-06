Huacho: vecinos piden ayuda para erradicar plaga de moscas en Nuevo San Juan

A través del Rotafono de RPP, vecinos reportan una plaga de moscas que afecta a más de 400 familias en la Asociación Nuevo San Juan, a la altura del kilómetro 115 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Huacho, provincia limeña de Huaura.

Yovana Chávez responsabiliza directamente a las granjas avícolas que se encuentran en la zona, alegando que la falta de fumigación y control en los criaderos de pavos y gallinas ha desatado la plaga.

La situación es crítica, pues la presencia de insectos impide que los pobladores realicen actividades básicas como cocinar y comer, afectando la salud de los niños, ancianos y mujeres embarazadas.

“Todos nuestros utensilios y ollas se ensucian, es demasiado triste. A veces que da ganas de llorar. Es demasiado triste. Acá tenemos niños y madres gestantes, y no tenemos dónde ir. Tenemos que soportar las moscas, nuestras refrigeradoras y cocinas están llenas de moscas. Pese a que lavamos no se ahuyentan con nada”, lamentó.

Por ello, la comunidad de Nuevo San Juan de Huacho hace un llamado urgente a las autoridades municipales y del Ministerio de Salud para que intervengan y erradiquen la plaga de moscas e inspeccionen las granjas de crianza de animales.

“Por favor, queremos un apoyo de las autoridades. No se puede ni comer ni cocinar, por favor. Estamos en emergencia, hay demasiadas moscas”, demandó.