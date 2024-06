Huancavelica: piden traslado de aulas prefabricadas para niños que estudian en salones de adobe [VIDEO]

Al llegar a la población se dio con la sorpresa de que las aulas, estaban construidas de un material de adobe, y sin ventanas. Asimismo, las carpetas no eran las más adecuadas, según Olga, para los siete niños que estudian en el pequeño centro.



Otro problema que se adiciona en el lugar es el de los servicios públicos, pues no cuentan con agua y con desagüe propio. Los comuneros hicieron un pequeño caño y un pequeño baño pero estos se atoraron y ahora los niños no tienen un lugar fijo donde realizar sus necesidades.



La profesora indica que las aulas prefabricadas ya llegaron al distrito de Pasos donde está la sede principal del colegio, pero aún falta el traslado hacia Pichu, donde está el nivel inicial. Olga Perez pide ayuda a las autoridades para que se pueda gestionar el traslado de estas aulas que beneficiarán a los niños de 3,4 y 5 años.