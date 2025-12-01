Huancavelica: piden urgente traslado de paciente de 65 años con derrame cerebral a Lima

Alberto Vergara Ames, de 65 años, afectado por un accidente cerebrovascular, necesita ser trasladado con urgencia del Hospital II de Huancavelica al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para una atención especializada.

A través del Rotafono de RPP, Álvaro Ávila Hidalgo dijo que su suegro se encuentra en el servicio de Emergencia luchando contra un accidente cerebrovascular hemorrágico, conocido como derrame cerebral, y un hematoma en la superficie del cerebro, cuya condición de salud se ha deteriorado gravemente.

Álvaro Ávila, médico de profesión, denunció que esta situación fue agravada por un presunto mal manejo médico, ya que omitieron el análisis de sangre y una tomografía desde que ingresó el paciente al Hospital II de Huancavelica el lunes pasado, según precisó.

Acotó que hace más de cuatro horas espera conseguir una ambulancia debido a que el personal del establecimiento de salud exige la confirmación oficial del Hospital Rebagliati en Lima para que lo puedan trasladar, por lo que pide se acepte la referencia con urgencia.

Álvaro Ávila indicó que su yerno necesita ser evacuado lo más pronto posible, a fin de recibir un tratamiento adecuado, puesto que en Huancavelica no hay un médico cirujano ni se le ha brindado una buena atención.

“Por favor, solicito que inmediatamente se abran las puertas del Hospital Rebagliati para que podamos ir inmediatamente en la ambulancia con mi suegro. El paciente ingresó hablando, pero su salud se ha agravado”, expresó con preocupación.