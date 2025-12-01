menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Huancavelica: piden urgente traslado de paciente de 65 años con derrame cerebral a Lima

Rotafono de RPP | Alberto Vergara Ames necesita ser referido al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para que reciba un tratamiento especializado. Su familia solicita ayuda para salvar la vida del adulto mayor.
| | Laura Urbina Saldaña
Desde Huancavelica, piden urgente traslado de paciente con accidente cerebrovascular al Hospital Edgardo Rebagliati en Lima.

Desde Huancavelica, piden urgente traslado de paciente con accidente cerebrovascular al Hospital Edgardo Rebagliati en Lima. | Fuente: Rotafono

Alberto Vergara Ames, de 65 años, afectado por un accidente cerebrovascular, necesita ser trasladado con urgencia del Hospital II de Huancavelica al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, en Lima, para una atención especializada.

A través del Rotafono de RPP, Álvaro Ávila Hidalgo dijo que su suegro se encuentra en el servicio de Emergencia luchando contra un accidente cerebrovascular hemorrágico, conocido como derrame cerebral, y un hematoma en la superficie del cerebro, cuya condición de salud se ha deteriorado gravemente.

Álvaro Ávila, médico de profesión, denunció que esta situación fue agravada por un presunto mal manejo médico, ya que omitieron el análisis de sangre y una tomografía desde que ingresó el paciente al Hospital II de Huancavelica el lunes pasado, según precisó. 

Acotó que hace más de cuatro horas espera conseguir una ambulancia debido a que el personal del establecimiento de salud exige la confirmación oficial del Hospital Rebagliati en Lima para que lo puedan trasladar, por lo que pide se acepte la referencia con urgencia.

Álvaro Ávila indicó que su yerno necesita ser evacuado lo más pronto posible, a fin de recibir un tratamiento adecuado, puesto que en Huancavelica no hay un médico cirujano ni se le ha brindado una buena atención.

“Por favor, solicito que inmediatamente se abran las puertas del Hospital Rebagliati para que podamos ir inmediatamente en la ambulancia con mi suegro. El paciente ingresó hablando, pero su salud se ha agravado”, expresó con preocupación.

Te recomendamos
Piura: vigilante con fractura en la pierna izquierda pide urgente operación

Piura: vigilante con fractura en la pierna izquierda pide urgente operación

 Huánuco: alumnos del colegio Aurelio Cárdenas necesitan visa a México para participar en una ExpoCiencia

Huánuco: alumnos del colegio Aurelio Cárdenas necesitan visa a México para participar en una ExpoCiencia

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Piden traslado de paciente Paciente con derrame cerebral Rotafono Huancavelica Lima Hospital Edgardo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Jesús María: paciente reporta que le cancelan cita a poco de enterarse que tiene cáncer con metástasis

Jesús María: paciente reporta que le cancelan cita a poco de enterarse que tiene cáncer con metástasis

 Huánuco: alumnos del colegio Aurelio Cárdenas necesitan visa a México para participar en una ExpoCiencia

Huánuco: alumnos del colegio Aurelio Cárdenas necesitan visa a México para participar en una ExpoCiencia

 Piura: vigilante con fractura en la pierna izquierda pide urgente operación

Piura: vigilante con fractura en la pierna izquierda pide urgente operación

 Trujillo: adulto con síndrome nefrótico pide ayuda para conseguir medicamentos

Trujillo: adulto con síndrome nefrótico pide ayuda para conseguir medicamentos
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot