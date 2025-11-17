menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Huancayo: niño con autismo no puede continuar con su tratamiento por falta de pastillas

Rotafono de RPP | Escolar de siete años, diagnosticado también con TDAH, no puede ir a colegio por falta de fármaco metilfenidato en el Hospital Nacional Ramiro Prialé de EsSalud, en la ciudad de Huancayo.
| | Laura Urbina Saldaña
Betzabé Jorge denuncia que hace un mes no suministran las pastillas para el tratamiento de su hijo con autismo.

Betzabé Jorge denuncia que hace un mes no suministran las pastillas para el tratamiento de su hijo con autismo. | Fuente: Rotafono

Betzabé Jorge Silvestre se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Hospital Ramiro Prialé de EsSalud, en la ciudad de Huancayo, a fin de conseguir con urgencia los medicamentos para que su hijo de siete años pueda continuar con su tratamiento por su condición de autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH). 

Desde la región Junín, la señora Betzabé explicó que su hijo fue diagnosticado con autismo a los cinco años y requiere la tableta de pastillas metilfenidato para que el pequeño pueda asistir a clases, ya que sin ese medicamento a veces se vuelve agresivo con sus compañeros.

La madre de familia dijo que ha esperado tres meses para conseguir citas psiquiátricas y ahora enfrenta la falta de medicamentos. Indicó que hace un mes no suministran las pastillas, situación que la mantiene preocupada. 

“Ya casi un mes que no llega a sus medicamentos. Me tienen a la espera, me decían que la siguiente semana llegará. Hoy me acerqué porque ya había presentado mi queja, me pasaron con la jefa de farmacia y me dice que no tiene información de que cuándo va a llegar. Me pasaron con recursos médicos y me informan que este año no va a llegar esas medicinas”, explicó angustiada. 

Te recomendamos
Los Olivos: familia busca a hombre de 66 años que llegó a Lima para tratar complicación médica

Los Olivos: familia busca a hombre de 66 años que llegó a Lima para tratar complicación médica

 Huánuco: pasajeros reportan que huaico bloquea la carretera central

Huánuco: pasajeros reportan que huaico bloquea la carretera central

Menor no puede acudir al colegio 

Betzabé Jorge mencionó que el escolar ha faltado a clases por 20 días y, aunque el Hospital Nacional Ramiro Prialé le sugiere comprar el fármaco, ella no lo encuentra en ninguna farmacia de Huancayo.

“Mi niño va al colegio medicado y aproximadamente como 20 días no puede asistir a clases porque es un niño demasiado demandante. No le deja hacer clases a los niños y a veces pone agresivo con sus compañeros. Y yo sé que mi niño necesita ser medicado. Por favor, a mí me urge encontrar esa medicina”, manifestó con preocupación. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Menor con autismo Niño no recibe pastillas Rotafono Huancayo EsSalud Desabastecimiento de pastillas
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Ica: paciente oncológico pide ayuda para hacerse una prueba de imagen médica en el Hospital Rebagliati

Ica: paciente oncológico pide ayuda para hacerse una prueba de imagen médica en el Hospital Rebagliati

 Surco: alertan que cúmulos de basura exponen escolares al riesgo de ser atropellados

Surco: alertan que cúmulos de basura exponen escolares al riesgo de ser atropellados

 Los Olivos: familia busca a hombre de 68 años que llegó a Lima para tratar complicación médica

Los Olivos: familia busca a hombre de 68 años que llegó a Lima para tratar complicación médica

 San Juan de Lurigancho: vecinos de San Carlos no cuentan con alumbrado público desde hace cuatro días [VIDEO]

San Juan de Lurigancho: vecinos de San Carlos no cuentan con alumbrado público desde hace cuatro días [VIDEO]
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot