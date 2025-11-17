Huancayo: niño con autismo no puede continuar con su tratamiento por falta de pastillas

Betzabé Jorge Silvestre se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Hospital Ramiro Prialé de EsSalud, en la ciudad de Huancayo, a fin de conseguir con urgencia los medicamentos para que su hijo de siete años pueda continuar con su tratamiento por su condición de autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).

Desde la región Junín, la señora Betzabé explicó que su hijo fue diagnosticado con autismo a los cinco años y requiere la tableta de pastillas metilfenidato para que el pequeño pueda asistir a clases, ya que sin ese medicamento a veces se vuelve agresivo con sus compañeros.

La madre de familia dijo que ha esperado tres meses para conseguir citas psiquiátricas y ahora enfrenta la falta de medicamentos. Indicó que hace un mes no suministran las pastillas, situación que la mantiene preocupada.

“Ya casi un mes que no llega a sus medicamentos. Me tienen a la espera, me decían que la siguiente semana llegará. Hoy me acerqué porque ya había presentado mi queja, me pasaron con la jefa de farmacia y me dice que no tiene información de que cuándo va a llegar. Me pasaron con recursos médicos y me informan que este año no va a llegar esas medicinas”, explicó angustiada.