Huancayo: niño con autismo no puede continuar con su tratamiento por falta de pastillas

Betzabé Jorge Silvestre se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda a las autoridades del Hospital Ramiro Prialé de EsSalud, en la ciudad de Huancayo, a fin de conseguir con urgencia los medicamentos para que su hijo de siete años pueda continuar con su tratamiento por su condición de autismo y Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
Desde la región Junín, la señora Betzabé explicó que su hijo fue diagnosticado con autismo a los cinco años y requiere la tableta de pastillas metilfenidato para que el pequeño pueda asistir a clases, ya que sin ese medicamento a veces se vuelve agresivo con sus compañeros.
La madre de familia dijo que ha esperado tres meses para conseguir citas psiquiátricas y ahora enfrenta la falta de medicamentos. Indicó que hace un mes no suministran las pastillas, situación que la mantiene preocupada.
“Ya casi un mes que no llega a sus medicamentos. Me tienen a la espera, me decían que la siguiente semana llegará. Hoy me acerqué porque ya había presentado mi queja, me pasaron con la jefa de farmacia y me dice que no tiene información de que cuándo va a llegar. Me pasaron con recursos médicos y me informan que este año no va a llegar esas medicinas”, explicó angustiada.
Betzabé Jorge mencionó que el escolar ha faltado a clases por 20 días y, aunque el Hospital Nacional Ramiro Prialé le sugiere comprar el fármaco, ella no lo encuentra en ninguna farmacia de Huancayo.
“Mi niño va al colegio medicado y aproximadamente como 20 días no puede asistir a clases porque es un niño demasiado demandante. No le deja hacer clases a los niños y a veces pone agresivo con sus compañeros. Y yo sé que mi niño necesita ser medicado. Por favor, a mí me urge encontrar esa medicina”, manifestó con preocupación.
