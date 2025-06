Huánuco: adulto mayor de 82 años necesita urgentemente un marcapasos y que lo refieran a Lima

No hay en Huánuco un hospital que lo atienda

Su familia se encuentra desesperada porque no hay un hospital en Huánuco que lo pueda atender correctamente, ya que no poseen los aparatos necesarios para distintas enfermedades o procedimientos. “Ahorita está hospitalizado y no hay no hay esa máquina. Entonces nos dicen para traerlo a Lima, pero no hay cama”, comentó.

“Mi papá se ha hospitalizado porque tenía la presión alta y ahí le han detectado que está mal de corazón”, agregó la señora Dina. Además, sostuvo que le dijeron que deben llevarla a través del Seguro Integral de Salud (SIS); por ello, hace un pedido de ayuda a las autoridades de salud para que lo acepten en un hospital de Lima.

“No sé hasta cuándo podremos esperar a haya cama en Lima. No sé si mi papá pueda resistir porque mi papá tiene 82 años y no quisiera que le pase nada”, recalcó. Por dicha razón, exige que agilicen los trámites burocráticos para que un centro de salud capitalino le de ese marcapasos.