Huánuco: alumnos del colegio Aurelio Cárdenas necesitan visa a México para participar en una ExpoCiencia

Rotafono de RPP | Dos estudiantes y un asesor fueron invitados a este evento académico, el cual se realizará del 2 al 6 de diciembre en México. Ellos ya compraron los pasajes, pero les falta la visa.
| | Victor Pacheco
La delegación peruana fue invitada a esta ExpoCiencia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

La delegación peruana fue invitada a esta ExpoCiencia por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | Fuente: Rotafono

Dos estudiantes y un asesor del colegio Nacional Emblemático Aurelio Cárdenas Pachas, ubicado en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, región Huánuco fueron invitados a la ExpoCiencias Nacional 2025, a realizarse del 2 al 6 de diciembre en la ciudad de Tampico, en México.

El director de este colegio, Euler Gamarra Santa Maria, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su participación está en riesgo debido a que no cuentan todavía con las visas para viajar al país mexicano. La delegación tenía una cita para el 1 de diciembre en la embajada para tramitar el documento, pero se canceló.

No saben los motivos de esta cancelación y no le han dicho nada sobre una reprogramación. El problema es que ellos ya compraron los pasajes para México e igual piensan ir, ya que han invertido su dinero. Por eso, pide ayuda de las autoridades peruana para que agilicen los trámites y puedan obtener las visas correspondientes.

Los estudiantes y el asesor ya tienen los pasajes comprados a México

Los estudiantes y el asesor ya tienen los pasajes comprados a México | Fuente: Rotafono

Director pide apoyo de autoridades para obtener visas

El director comentó que su institución quedó en el tercer puesto en la etapa nacional de Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka 2024; por lo que, fueron invitados por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) a la ExpoCiencia de este año en México.

"La institución, estudiantes y profesor han realizado todos los esfuerzos para representar a nuestro país de la mejor manera en esta ExpoCiencia", señaló. En ese sentido exhortó a que las autoridades les "brinden esa oportunidad para que los jóvenes científicos" de Huánuco puedan asistir a este evento académico.

Cabe mencionar que la ExpoCiencias Nacional es "un evento académico y de divulgación científica de carácter no lucrativo, cuyo objetivo es fomentar el interés por la ciencia, la tecnología y la innovación en niños y jóvenes". Por dicha razón, le parece fundamental al director que los estudiantes acudan a la feria.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

