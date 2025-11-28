Huánuco: alumnos del colegio Aurelio Cárdenas necesitan visa a México para participar en una ExpoCiencia

Dos estudiantes y un asesor del colegio Nacional Emblemático Aurelio Cárdenas Pachas, ubicado en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, región Huánuco fueron invitados a la ExpoCiencias Nacional 2025, a realizarse del 2 al 6 de diciembre en la ciudad de Tampico, en México.

El director de este colegio, Euler Gamarra Santa Maria, se comunicó con el Rotafono de RPP para informar que su participación está en riesgo debido a que no cuentan todavía con las visas para viajar al país mexicano. La delegación tenía una cita para el 1 de diciembre en la embajada para tramitar el documento, pero se canceló.

No saben los motivos de esta cancelación y no le han dicho nada sobre una reprogramación. El problema es que ellos ya compraron los pasajes para México e igual piensan ir, ya que han invertido su dinero. Por eso, pide ayuda de las autoridades peruana para que agilicen los trámites y puedan obtener las visas correspondientes.