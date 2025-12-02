Huánuco: alumnos logran obtener visa y viajar a México para participar en ExpoCiencia

El director del colegio Nacional Emblemático Aurelio Cárdenas Pachas, Euler Gamarra Santa Maria, se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que pudieron obtener las visas requeridas para viajar a la ExpoCiencia a realizarse en México. Los alumnos y un asesor de esta institución educativa ubicada en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, región Huánuco ya se encuentran en territorio azteca.

Luego de que su pedido fue hecho a través de Rotafono, las autoridades de la embajada atendieron el caso y les dieron los documentos a los solicitantes peruanos, quienes les urgían realizar el trámite porque su vuelo y evento en México se realizaba desde hoy, martes 2 de diciembre hasta el 6 del mismo mes.

“Mi nombre es Máximo Gamarra Santamaría, director del colegio Aurelio Cárdenas Pachas, os llamo para expresar mi agradecimiento al Rotafono de RPP por cumplir los objetivos muy importantes como es la de difundir las problemáticas y necesidades de nuestro país”, afirmó Euler Gamarra.