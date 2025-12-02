menu
Huánuco: alumnos logran obtener visa y viajar a México para participar en ExpoCiencia

Rotafono de RPP | Luego de que su pedido fue hecho a través de Rotafono de RPP, autoridades de la embajada de México atendieron el caso y entregaron las visas a los solicitantes peruanos, quienes ya se encuentran en el país anfitrión.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Dos estudiantes y un asesor del colegio Nacional Emblemático Aurelio Cárdenas Pachas, en región Huánuco, fueron invitados a la ExpoCiencias Nacional 2025 en México.

El director del colegio Nacional Emblemático Aurelio Cárdenas Pachas, Euler Gamarra Santa Maria, se comunicó con el Rotafono de RPP para agradecer que pudieron obtener las visas requeridas para viajar a la ExpoCiencia a realizarse en México. Los alumnos y un asesor de esta institución educativa ubicada en el distrito de La Unión, provincia de Dos de Mayo, región Huánuco ya se encuentran en territorio azteca. 

Luego de que su pedido fue hecho a través de Rotafono, las autoridades de la embajada atendieron el caso y les dieron los documentos a los solicitantes peruanos, quienes les urgían realizar el trámite porque su vuelo y evento en México se realizaba desde hoy, martes 2 de diciembre hasta el 6 del mismo mes. 

“Mi nombre es Máximo Gamarra Santamaría, director del colegio Aurelio Cárdenas Pachas, os llamo para expresar mi agradecimiento al Rotafono de RPP por cumplir los objetivos muy importantes como es la de difundir las problemáticas y necesidades de nuestro país”, afirmó Euler Gamarra.

¿Cuál era el pedido de los estudiantes y por qué era tan urgente?

Dos estudiantes y un asesor del colegio Aurelio Cárdenas Pachas, situado en la provincia de Dos de Mayo, departamento de Huánuco fueron invitados a la ExpoCiencias Nacional 2025, a realizarse del 2 al 6 de diciembre en la ciudad de Tampico, en México. 

Sin embargo, el director de esta escuela, Euler Gamarra Santa Maria, se comunicó con el Rotafono de RPP, días atrás, para informar que su participación estaba en riesgo debido a que no contaban todavía con las visas para viajar al país mexicano. La delegación tenía una cita para el 1 de diciembre en la embajada para tramitar el documento, pero hasta ese entonces se había cancelado. 

Sepa más:
México visas embajada de mexico Rotafono Profesores migrantes Huánuco
