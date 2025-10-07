Huánuco: turista nacional reporta mal estado del túnel Carpish

Giannina Santamaría se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar el mal estado del túnel Carpish, ubicado en el distrito de Chinchao, en la provincia y región de Huánuco.



Giannina contó que fue de paseo a Tingo María y también quedó sorprendida por las señales “tan descuidadas”. La turista nacional grabó un video en el que evidenció el polvo y la acumulación de tierra a lo largo de la estructura.



“Las señales de demarcación lateral están completamente sucias y deterioradas, perdiendo su función de orientación y seguridad para los conductores. Más adelante, en el mismo tramo, se observan huecos en la pista, que representan un serio riesgo de accidentes”, afirmó con preocupación Giannina.

