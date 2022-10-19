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Huaura: piden reconstrucción de colegio con 124 años en el distrito de Caleta de Carquín

Rotafono de RPP | La infraestructura de la I. E.“Virgen de la Merced” ha sido declarada inhabitable y alumnos estudian en malas condiciones en otros tres locales escolares del distrito de Caleta de Carquín, región Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
Los servicios higiénicos y los ambientes están deteriorados.

Los servicios higiénicos y los ambientes están deteriorados. | Fuente: Rotafono

Yenny Rosales Torres se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar la reconstrucción del colegio “Virgen de la Merced” que tiene 124 años de antigüedad, situado en el distrito de Caleta de Carquín, provincia de Huaura, región Lima.

La madre de familia dijo que en marzo del 2025 el local escolar fue declarado inhabitable debido a que los techos, pisos y paredes de los ambientes se encuentran deteriorados debido al paso del tiempo.

Yenny comentó que el año pasado la gobernadora regional Rosa Vásquez se comprometió a culminar el expediente técnico para iniciar las gestiones de su reconstrucción en febrero del 2026, pero hasta el momento no se ha concretado.

Debido a las malas condiciones de la escuela, los 300 alumnos de inicial y primaria se encuentran en la actualidad dispersos en tres planteles educativas de la zona, en condiciones precarias, y fuera de su horario habitual.

“Es muy complicado compartir local escolar con otras instituciones educativas, pues ellos manejan sus horarios y espacios como dueños de local y no podemos interferir con su horario de clases. Además, es un riesgo que las niñas de primaria estén caminando por las calles solas ante cualquier peligro”, explicó. 

La comunidad de la Caleta de Carquín exige la pronta construcción de la institución educativa para garantizar un aprendizaje digno.
La comunidad de la Caleta de Carquín exige la pronta construcción de la institución educativa para garantizar un aprendizaje digno. | Fuente: Rotafono

Piden módulos prefabricados

Yenny Rosales dijo que las autoridades prometieron módulos prefabricados para atender a los estudiantes en el turno mañana, pero a la fecha no llega ninguno y de 500 estudiantes que eran en la escuela se están perdiendo ese alumnado por las deplorables condiciones del plantel educativo.

Por ello, la comunidad de la Caleta de Carquín exige la pronta construcción de la institución educativa para garantizar un aprendizaje digno.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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