Ica: efectivo policial no recibe tratamiento contra la TBC por falta de medicamentos

Liliana Tucto se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su hermano, Michelson Tucto Espinoza, de 39 años, un efectivo policial diagnosticado con tuberculosis pulmonar en el Hospital Regional de Ica, quien no recibe su tratamiento por falta de medicamentos.

Tucto expresó su preocupación por que el paciente ha estado desaturando y su seguro de policía ya no tiene garantía, a pesar de que la TBC tiene un tratamiento gratuito.

“Mi hermano Michelson Tucto se encuentra hospitalizado desde el 5 de diciembre en el Hospital Regional de Ica. Le diagnosticaron tuberculosis pulmonar y hasta hoy en día no recibe tratamiento. Mi hermano no está con oxígeno, ha estado desaturando”, explicó la familiar del agente del orden.

Respecto al tratamiento contra la tuberculosis, al padre del policía le han informado que han solicitado los medicamentos a la Dirección Regional de Salud de Ica, pero la institución aún no los manda.

La hermana contó que el agente del orden no ha sido revisado hoy por el neumólogo, alegando que ya no hay cupo de atención y que no cuentan con reactivos para realizar exámenes necesarios, obligándolos a hacerlos de forma particular.

Liliana Tucto pide la intervención del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para la pronta atención de un policía que trabaja hace varios años en la región Ica. Ella lamentó el abandono por parte de la institución policial y pide ayuda para trasladar a su hermano a la región de Huánuco, donde se encuentra su familia.