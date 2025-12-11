menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Ica: efectivo policial no recibe tratamiento contra la TBC por falta de medicamentos

Rotafono de RPP | La familia del agente del orden de Michelson Tucto pide ayuda para que le brinden sus medicinas y lo trasladen a la región Huánuco.
| | Laura Urbina Saldaña
Piden ayuda para efectivo policial con tuberculosis.
Piden ayuda para efectivo policial con tuberculosis. | Fuente: RPP

Liliana Tucto se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda para su  hermano, Michelson Tucto Espinoza, de 39 años, un efectivo policial diagnosticado con tuberculosis pulmonar en el Hospital Regional de Ica, quien no recibe su tratamiento por falta de medicamentos.  

Tucto expresó su preocupación por que el paciente ha estado desaturando y su seguro de policía ya no tiene garantía, a pesar de que la TBC tiene un tratamiento gratuito.  

“Mi hermano Michelson Tucto se encuentra hospitalizado desde el 5 de diciembre en el Hospital Regional de Ica. Le diagnosticaron tuberculosis pulmonar y hasta hoy en día no recibe tratamiento. Mi hermano no está con oxígeno, ha estado desaturando”, explicó la familiar del agente del orden.

Respecto al tratamiento contra la tuberculosis, al padre del policía le han informado que han solicitado los medicamentos a la Dirección Regional de Salud de Ica, pero la institución aún no los manda.

La hermana contó que el agente del orden no ha sido revisado hoy por el neumólogo, alegando que ya no hay cupo de atención y que no cuentan con reactivos para realizar exámenes necesarios, obligándolos a hacerlos de forma particular.  

Liliana Tucto pide la intervención del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para la pronta atención de un policía que trabaja hace varios años en la región Ica. Ella lamentó el abandono por parte de la institución policial y pide ayuda para trasladar a su hermano a la región de Huánuco, donde se encuentra su familia.

Liliana Tucto pide la intervención del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para la pronta atención de un policía que trabaja hace varios años en la región Ica.

Liliana Tucto pide la intervención del ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para la pronta atención de un policía que trabaja hace varios años en la región Ica.

Te recomendamos
Callao: piden ayuda para encontrar a dos pescadores de Pisco desaparecidos

Callao: piden ayuda para encontrar a dos pescadores de Pisco desaparecidos

 Cajamarca: mujer de 84 años que sufrió accidente cerebrovascular requiere ser trasladada a Lima

Cajamarca: mujer de 84 años que sufrió accidente cerebrovascular requiere ser trasladada a Lima

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Policía con tuberculosis Falta de medicamentos Rotafono Hospital Regional de Ica Policía Nacional Ministerio del Interior
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cajamarca: mujer de 84 años que sufrió accidente cerebrovascular requiere ser trasladada a Lima

Cajamarca: mujer de 84 años que sufrió accidente cerebrovascular requiere ser trasladada a Lima

 Villa El Salvador: mujer que sobrevivió a accidente de tránsito fue trasladada a Hospital de Emergencias

Villa El Salvador: mujer que sobrevivió a accidente de tránsito fue trasladada a Hospital de Emergencias

 Lambayeque: niña con enfermedad rara necesita traslado urgente a hospital de Lima

Lambayeque: niña con enfermedad rara necesita traslado urgente a hospital de Lima

 Cañete: piden ayuda para trasladar a Lima a madre que sobrevivió a accidente

Cañete: piden ayuda para trasladar a Lima a madre que sobrevivió a accidente
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot