Ica: paciente oncológico pide ayuda para hacerse una prueba de imagen médica en el Hospital Rebagliati

El adulto de 55 años está estable, pero su familia desea saber si debe seguir el tratamiento contra el cáncer
Edy Edgar Collado Cruz es un ciudadano que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin (LNH) y debe someterse a una tomografía por emisión de positrones (PET-TC) en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.
Su esposa Violeta Jiménez Dávila se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho. Ellos viven en Ica y el tratamiento es en esta región; solo que los exámenes de la especialidad de traumatología oncológica se hacen en el área de Medicina Nuclear del hospital Rebagliati.
El señor Edy, de 55 años fue diagnosticado con este tipo de cáncer en diciembre del 2023 y desde esta fecha se ha sometido a múltiples pruebas, a quimioterapias y demás, tanto en Ica como en Lima. Sin embargo, no recibe ningún tratamiento desde junio del año pasado y necesita hacerse la PET-TC para saber que procedimiento seguir.
La pareja de Edy Collado contó que su esposo en un principio -hace dos años- se atendió en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud de Ica. Varios meses después, al no dar con la enfermedad el nosocomio mandó una solicitud de referencia a los hospitales limeño.
Sobre el linfoma no Hodgkin detectado, se le informó que está en etapa avanzada con metástasis en piernas, caderas y brazo izquierdo. Para enero del 2024 comenzaron con el tratamiento de quimioterapias y radioterapias en el hospital Rebagliati. Para junio de ese año terminaron.
A partir de esa fecha solo se le han hecho “evaluaciones con traumatología oncológica, tomografía y exámenes de sangre”. El doctor le dijo que quizás necesitaba más quimioterapias y le hicieron la PET-TC, prueba de imagen médica que combina una tomografía por emisión de positrones (PET) y una tomografía computarizada (CT).
La señora Violeta dijo que a pesar de que su esposo está estable, esta enfermedad es silenciosa y no sabe si el mal está avanzando. Por esta razón, reiteró el pedido de ayuda para que le hagan esta prueba a su pareja para saber si necesita seguir con un tratamiento.
“Ese examen es importante para poder determinar el cáncer. Para poder determinar su estado, en qué parte está el cáncer y no solamente para detectarlo, sino también para ver cómo está su evolución”, manifestó la ciudadana.
Asimismo, agregó que desde hace dos meses esperan por esta prueba. “El problema es la lista de espera y reprogramación”, explicó. Por ello, exhortó a que las autoridades del hospital Rebagliati se pronuncien y le den una fecha para este examen y que no se aplace.
