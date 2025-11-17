Ica: paciente oncológico pide ayuda para hacerse una prueba de imagen médica en el Hospital Rebagliati

Edy Edgar Collado Cruz es un ciudadano que fue diagnosticado con linfoma no Hodgkin (LNH) y debe someterse a una tomografía por emisión de positrones (PET-TC) en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins, ubicado en el distrito limeño de Jesús María.

Su esposa Violeta Jiménez Dávila se comunicó con el Rotafono de RPP para dar a conocer este hecho. Ellos viven en Ica y el tratamiento es en esta región; solo que los exámenes de la especialidad de traumatología oncológica se hacen en el área de Medicina Nuclear del hospital Rebagliati.

El señor Edy, de 55 años fue diagnosticado con este tipo de cáncer en diciembre del 2023 y desde esta fecha se ha sometido a múltiples pruebas, a quimioterapias y demás, tanto en Ica como en Lima. Sin embargo, no recibe ningún tratamiento desde junio del año pasado y necesita hacerse la PET-TC para saber que procedimiento seguir.

