Servicios públicos

Ica: Madre clama por medicamento para salvar a su hijo con leucemia de una grave infección

Rotafono de RPP | Menor de siete años necesita un fármaco para tratar un virus que pone en riesgo su vida en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
El paciente recibió un trasplante de médula ósea el 26 de diciembre pasado, pero ahora debe batallar contra un virus peligroso.

El paciente recibió un trasplante de médula ósea el 26 de diciembre pasado, pero ahora debe batallar contra un virus peligroso. | Fuente: Rotafono

Tula Quispe Ramírez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda al Ministerio de Salud, a fin de que su hijo de siete años, diagnosticado con leucemia, reciba un medicamento que permita tratar un virus en el Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, en Lima, que pone en riesgo su vida.

La madre de familia, quien reside en Nasca, región Ica, relató que su hijo padece leucemia aguda B y recibió un trasplante de médula ósea el 26 de diciembre pasado. Aunque inicialmente se encontraba estable, su salud se complicó hace una semana tras contraer un virus.

La señora explicó que esta infección le está provocando ronchas en el cuerpo, fiebre y vómitos constantes y presenta sangre en la orina. Situación que le impide comer y dormir y depende de alimentación por vía intravenosa.

Clama ayuda

Según la madre, las autoridades hospitalarias justifican la demora de la adquisición del medicamento por trabas burocráticas y la falta de respuesta de proveedores internacionales, es por eso que la madre solicita ayuda urgente al ministro de Salud, Luis Quiroz, para se agilicen los trámites antes de que la salud de su hijo empeore.

Tula Quispe explicó que los médicos le han informado que el medicamento de alto costo llamado Cidofovir no puede ser importado porque se ha prohibido su uso en el país; sin embargo, han solicitado el miércoles pasado a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) que autorice la compra del fármaco para suministrarle al menor, pero esta entidad no responde.

“Digemid tiene que firmar para que mi hijito pueda recibir ese medicamento. La verdad ese medicamento es el único que le puede salvar esos dolores y la vida de mi hijo”, expresó con angustia.

Hospital Rebagliati: adulto mayor con cáncer de piel necesita una prueba PET Scan para iniciar su tratamiento | EsSalud

Carabayllo: vecinos están preocupados por la creciente contaminación derivada de la quema de basura

