Ica: médicos cambiarán cánula profesora operada por aneurisma

Desde la ciudad de Ica, Ysabel Ascama Ramos confirmó que su hermana Juana María Ascama Ramos, recientemente operada por aneurisma, recuperará citas perdidas por falta de ambulancias para su cambio de cánula en el Hospital Augusto Hernández de EsSalud, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP.



Tras realizar el pedido a través de Rotafono de RPP, las autoridades EsSalud y Susalud solicitaron el contacto de la paciente y realizaron gestiones para que la Juana María Ascama pueda realizar su cambio de sonda próxima a darse este 21 de febrero en el Hospital Augusto Hernández de Ica.

Ysabel Ascama agradeció que su solicitud de ayuda fuera escuchada por las instituciones del sector Salud.

“Les estoy agradecida, si usted no me hubiera escuchado nadie me estaría ayudando. La cita de cabeza y cuello es para el 21 de febrero acá en Ica. Se han comprometido a facilitarme la ambulancia cuando se requiera”, afirmó Ysabel Ascama.



Ysabel precisa que el cambio de cánula ahora se hará en el Hospital Augusto Hernández de Ica y que solo para sus citas médicas con neurocirugía acudirá al Hospital Edgardo Rebagliati en Lima.