Ica: médicos cambiarán cánula profesora operada por aneurisma

Rotafono de RPP | Juana María Ascama hará su cambio de sonda este próximo 21 de febrero en el Hospital Augusto Hernández de EsSalud en Ica, tras pedido de ayuda.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Las dos viven en Ica y deben acudir cada tres meses al hospital Edgardo Rebagliati, situado en el distrito limeño de Jesús María.

Desde la ciudad de Ica, Ysabel Ascama Ramos confirmó que su hermana Juana María Ascama Ramos, recientemente operada por aneurisma, recuperará citas perdidas por falta de ambulancias para su cambio de cánula en el Hospital Augusto Hernández de EsSalud, luego de que pidiera ayuda en el Rotafono de RPP

Tras realizar el pedido a través de Rotafono de RPP, las autoridades EsSalud y Susalud solicitaron el contacto de la paciente y realizaron gestiones para que la Juana María Ascama pueda realizar su cambio de sonda próxima a darse este 21 de febrero en el Hospital Augusto Hernández de Ica.  

Ysabel Ascama agradeció que su solicitud de ayuda fuera escuchada por las instituciones del sector Salud. 

“Les estoy agradecida, si usted no me hubiera escuchado nadie me estaría ayudando. La cita de cabeza y cuello es para el 21 de febrero acá en Ica. Se han comprometido a facilitarme la ambulancia cuando se requiera”, afirmó Ysabel Ascama. 

Ysabel precisa que el cambio de cánula ahora se hará en el Hospital Augusto Hernández de Ica y que solo para sus citas médicas con neurocirugía acudirá al Hospital Edgardo Rebagliati en Lima. 

Jesús María: madre de familia reporta desabastecimiento de hormona del crecimiento

 Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

¿Por qué era tan importante conseguirle una cita a la profesora?

Ysabel Ascama Ramos se comunicó con el Rotafono de RPP, días atrás,  para pedir ayuda para su hermana Juana Maria Ascama Ramos, recientemente operada por aneurisma. Ella necesitaba acudir a su cita de cambio de cánula en el Hospital Rebagliati, pero por falta de ambulancia podría no llegar al proceso.

Las dos viven en Ica y deben acudir cada tres meses al hospital situado en  el distrito limeño de Jesús María. Juana fue intervenida en agosto del año pasado y esta cánula le ayuda a respirar. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Buena noticia: Hospital Edgardo Rebagliati entrega hormonas de crecimiento a menores

 Jesús María: dan cita a menor para que siga tratamiento psiquiátrico en Hospital Edgardo Rebagliati

 Jesús María: madre de familia reporta desabastecimiento de hormona del crecimiento

 Joven apurimeña con derrame cerebral fue trasladada al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

