Ica: mujer con necrosis en el páncreas necesita ser trasladada y operada en el Hospital Edgardo Rebagliati

Luis García se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su tía Rosa Ernestina Garcia Román de Peña, de 59 años, quien se encuentra internada en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica debido a que tiene pancreatitis aguda y necesita ser trasladada para ser operada en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito limeño de Jesús María.



Luis García comentó que, el pasado 21 de marzo, su tía ingresó por emergencia al Hospital Félix Torrealva de Ica, sin embargo, debido a la gravedad de su mal, fue trasladada al Hospital Augusto Hernández Mendoza.

Al llegar al segundo establecimiento de salud, los especialistas decidieron realizar una referencia al Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima, donde aún espera que le acepten la solicitud porque los médicos refieren que la señora necesita ser operada.



“Mi tía Rosa García se encuentra en UCI del Hospital Augusto Hernández de Ica y tienen que operarla del páncreas, ya que su situación es muy delicada, pues tienen que retirarle el 30 %, ya que se encuentra en necrosis. La operación es en el hospital Rebagliati y necesita una cama en el área de UCI”, afirmó Luis García.