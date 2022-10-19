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Ica: mujer con necrosis en el páncreas necesita ser trasladada y operada en el Hospital Edgardo Rebagliati

Rotafono de RPP | Rosa García se encuentra en UCI del Hospital Augusto Hernández de Ica y tienen que operarla del páncreas. Su familia pide que el Hospital Edgardo Rebagliti de EsSalud, en el distrito limeño de Jesús María, acepte la referencia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rosa García ingresó el 21 de marzo por emergencia al Hospital Félix Torrealva de Ica, sin embargo, debido a la gravedad de su mal, fue trasladada al Hospital Augusto Hernández Mendoza.

Rosa García ingresó el 21 de marzo por emergencia al Hospital Félix Torrealva de Ica, sin embargo, debido a la gravedad de su mal, fue trasladada al Hospital Augusto Hernández Mendoza.

Luis García se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su tía Rosa Ernestina Garcia Román de Peña, de 59 años, quien se encuentra internada en el Hospital Augusto Hernández Mendoza de Ica debido a que tiene pancreatitis aguda y necesita ser trasladada para ser operada en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, situado en el distrito limeño de Jesús María. 

Luis García comentó que, el pasado 21 de marzo, su tía ingresó por emergencia al Hospital Félix Torrealva de Ica, sin embargo, debido a la gravedad de su mal, fue trasladada al Hospital Augusto Hernández Mendoza.

Al llegar al segundo establecimiento de salud, los especialistas decidieron realizar una referencia al Hospital Edgardo Rebagliati, en Lima, donde aún espera que le acepten la solicitud porque los médicos refieren que la señora necesita ser operada. 

“Mi tía Rosa García se encuentra en UCI del Hospital Augusto Hernández de Ica y tienen que operarla del páncreas, ya que su situación es muy delicada, pues tienen que retirarle el 30 %, ya que se encuentra en necrosis. La operación es en el hospital Rebagliati y necesita una cama en el área de UCI”, afirmó Luis García.

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Luis hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan ayudar en el traslado de la mujer de 59 años debido a que necesitan operarla de urgencia. 

Los médicos en Ica han explicado que ya no pueden hacer más por la paciente, por eso solicitan su referencia. Los familiares temen que el estado de salud de la señora Rosa García empeore.

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