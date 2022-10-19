Ica: niña con dengue grave necesita urgente traslado a un hospital de Lima

Desde la región Ica, Celeste Wong Mori se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, a fin de su hija de cinco años, diagnosticada con dengue avanzado, sea trasladada con urgencia a un hospital de alta complejidad de Lima para salvar su vida.

Celeste Wong explicó que el dengue ha provocado daños en el hígado, riñones y pulmones de la pequeña Valentina Alegría Wong, por lo que pide su traslado inmediato a un establecimiento de salud de la capital, como el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja o Breña.

La madre de familia solicita urgentemente al Ministerio de Salud (Minsa) que gestione una cama UCI pediátrica para estabilizar a la menor, quien se encuentra grave.

“Por favor, les solicito de todo corazón que nos apoyen para una cama UCI de pediatría. Al Ministerio de Salud también le pido por favor que me ayude con este caso porque es la vida de una de una criatura que pide vivir, que pide seguir adelante”, expresó con angustia.

La pequeña Valentina fue internada el 16 de mayo en el Hospital Santa María del Socorro, del Minsa, de la ciudad de Ica, donde los médicos han enviado la solicitud de referencia a varios centros hospitalarios de Lima, pero no estos comunican que no hay camas para atenderla.