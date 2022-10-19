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Ica: paciente con derrame pleural requiere traslado y tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández

Rotafono de RPP | Los doctores del Hospital René Toche de EsSalud de la ciudad de Chincha indicaron hace dos días que debían hacer exámenes más específicos a Isabel Remigio, madre de familia, para conocer con exactitud el tiempo de su enfermedad.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Rosario hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan ayudar a su hermana y ser trasladada al Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud.

Rosario hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan ayudar a su hermana y ser trasladada al Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud. | Fuente: Composición / Andina

Rosario del Carmen Remigio Velázquez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda para su hermana Isabel Carmela Remigio Velázquez, de 50 años, quien tiene derrame pleural y requiere la urgente atención médica en un hospital de mayor complejidad de EsSalud en la región Ica

La paciente se encuentra internada en el Hospital René Toche Groppo de EsSalud de Chincha y necesita ser trasladada al Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de la ciudad de Ica para que le realicen una tomografía y puedan estudiar más su diagnóstico. 

Rosario cuenta que su hermana fue internada en el Hospital René Toche el pasado 11 de julio, luego de que los médicos le detectaran derrame pleural y bronquitis aguda. 

Los doctores indicaron hace dos días que debían hacer exámenes más específicos debido a que no saben con exactitud el tiempo de su enfermedad, según cuenta Rosario, por lo que informaron que lo mejor era realizar una tomografía en el Hospital IV Augusto Hernández Mendoza EsSalud, sin embargo, indican que hasta el momento no se da el traslado.

“Me dicen que a mi hermana no la pueden trasladar a Ica porque, según dicen, no hay cama (...) la doctora le ha dicho que le pueden hacer otra vez Rayos X, pero esa no es la solución”, afirmó Rosario. 

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Rosario hace un llamado a las autoridades de EsSalud para que puedan ayudar a su hermana y ser trasladada al Hospital IV Augusto Hernández Mendoza de Ica para que le realicen una tomografía a la paciente, madre de tres hijos, debido a que se le llena de agua los pulmones y aunque estos son drenados, esto vuelve a suceder. 

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