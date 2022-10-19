Ica: piden urgente traslado de trabajadora de camal con carbunco a hospital de Lima

Verónica Salazar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir el urgente traslado de su cuñada Deysi Quinteros Pradinet, de 42 años, a un hospital de la ciudad de Lima, debido a que ha sido diagnosticada de manera preliminar con la enfermedad infecciosa de carbunco, conocida como ántrax, en la región Ica.

Verónica Salazar denunció que su cuñada, empleada del camal municipal de Ica, contrajo la bacteria tras ser obligada por un veterinario a faenar una vaca enferma el 1 de marzo.

Según referencias médicas, el carbunco es una enfermedad infecciosa grave y a veces mortal causada por la bacteria Bacillus anthracis. Puede transmitirse a humanos por contacto con animales contaminados, inhalación o ingestión.

La señora Deysi Quinteros se encuentra internada en el Hospital Félix Torrealva de EsSalud de Ica desde el 6 de marzo, pero su familia pide que se le traslade a un establecimiento de salud de alta complejidad en la capital, a fin de que reciba un tratamiento especializado.

“Queremos que se le traslade a un hospital de Lima porque no encontramos mejoría en Ica, ya se le han dañado los pulmones, tiene heridas y erupciones en la espalda, estómago y otras partes del cuerpo”, solicitó Verónica.

Verónica dijo que el 6 de marzo se han enviado a Lima las pruebas para descartar la enfermedad, pero hasta el momento no llegan los resultados.