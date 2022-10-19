menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Ica: un colegio y cinco casas sin electricidad en Río Grande tras intensa lluvia desde hace más de un año [VIDEO]

Rotafono de RPP | Desde febrero de 2025, varias familias de este centro poblado situado en la provincia de Palpa, en Ica no tienen luz e indican que el encargado de reponer el servicio es la Municipalidad de Río Grande.
| | Victor Pacheco
El señor mostró el transformador malogrado y por el cual no hay luz en la zona
El señor mostró el transformador malogrado y por el cual no hay luz en la zona | Fuente: Rotafono

Roberto Huamanculi Cabrera es un morador del centro poblado Marccarenja, ubicado en el distrito de Río Grande, provincia de Palpa, en la región Ica y se contactó con el Rotafono de RPP debido a que desde febrero de 2025 no cuentan con energía eléctrica. Él hace esta denuncia pública porque ninguna autoridad se pronuncia y el problema persiste.

El señor comentó que hace más de un año atrás las intensas lluvias malograron el transformador que da energía eléctrica a toda la zona, en la cual se vieron afectadas la institución educativa 22611 y cinco viviendas. Sin embargo, a la fecha no han recibido ninguna clase de ayuda de cualquier entidad.

En primera instancia, los vecinos como él pensaban que la solución le correspondía a Electro Dunas. Cuando llamaron, le dijeron que lo derivaban con la empresa Cantalloc. A pesar de que esta entidad era la encargada, indicó que, en este caso, en esa zona la responsable era la Municipalidad de Río Grande.

El vecino de Río Grande mostró que en las casas no hay electricidad
El vecino de Río Grande mostró que en las casas no hay electricidad | Fuente: Rotafono

Vecinos no tienen luz hace más de un año 

“A Electro Dunas le correspondía reparar esa zona, pero desconozco el tema por el cual la municipalidad es quien está a cargo. Hasta la fecha, la municipalidad no ha mostrado interés por nosotros", sentenció el señor Huamanculi. Por dicha razón, esa denuncia pública, ya que han pasado casi dos años y la problemática continúa.

Los vecinos hicieron su reclamo respectivo, pero indicaron que no tienen presupuesto para ayudarles. Asimismo, recalcó que el colegio mencionado anteriormente se ha visto afectado todo este tiempo varios menores no pueden estudiar correctamente. Están desesperados y no saben a quién más recurrir porque nadie le hace caso.

Por último, el ciudadano sostuvo que toda esta zona es un valle y las casas están separadas por una distancia de un kilómetro cada uno. "Mi casa está al costado de la escuela. Cada zona tiene un transformador y un medidor", añadió. Además, señaló que una vecina ha facilitado con energía eléctrica a las familias aledañas.

El ciudadano compartió documentos que enviaron a la municipalidad respectiva

El ciudadano compartió documentos que enviaron a la municipalidad respectiva | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Ica Río Grande Electro Dunas corte de electricidad corte de energía eléctrica corte de luz rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Comas: adulta espera cita en Traumatología desde hace año y medio en el Hospital Marino Molina

Comas: adulta espera cita en Traumatología desde hace año y medio en el Hospital Marino Molina

 Chiclayo: reportan faltan de medicamentos en el Hospital Almanzor Aguinaga para paciente con esclerodermia

Chiclayo: reportan faltan de medicamentos en el Hospital Almanzor Aguinaga para paciente con esclerodermia

 San Isidro: peatones reportan constantes averías en semáforos en el cruce de la av. Javier Prado y el jirón Masías

San Isidro: peatones reportan constantes averías en semáforos en el cruce de la av. Javier Prado y el jirón Masías

 La Molina: restablecen servicio de agua potable en la urbanización Las Colinas luego de más de 24 horas

La Molina: restablecen servicio de agua potable en la urbanización Las Colinas luego de más de 24 horas
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot