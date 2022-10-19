Ica: un colegio y cinco casas sin electricidad en Río Grande tras intensa lluvia desde hace más de un año [VIDEO]

Roberto Huamanculi Cabrera es un morador del centro poblado Marccarenja, ubicado en el distrito de Río Grande, provincia de Palpa, en la región Ica y se contactó con el Rotafono de RPP debido a que desde febrero de 2025 no cuentan con energía eléctrica. Él hace esta denuncia pública porque ninguna autoridad se pronuncia y el problema persiste.
El señor comentó que hace más de un año atrás las intensas lluvias malograron el transformador que da energía eléctrica a toda la zona, en la cual se vieron afectadas la institución educativa 22611 y cinco viviendas. Sin embargo, a la fecha no han recibido ninguna clase de ayuda de cualquier entidad.
En primera instancia, los vecinos como él pensaban que la solución le correspondía a Electro Dunas. Cuando llamaron, le dijeron que lo derivaban con la empresa Cantalloc. A pesar de que esta entidad era la encargada, indicó que, en este caso, en esa zona la responsable era la Municipalidad de Río Grande.
“A Electro Dunas le correspondía reparar esa zona, pero desconozco el tema por el cual la municipalidad es quien está a cargo. Hasta la fecha, la municipalidad no ha mostrado interés por nosotros", sentenció el señor Huamanculi. Por dicha razón, esa denuncia pública, ya que han pasado casi dos años y la problemática continúa.
Los vecinos hicieron su reclamo respectivo, pero indicaron que no tienen presupuesto para ayudarles. Asimismo, recalcó que el colegio mencionado anteriormente se ha visto afectado todo este tiempo varios menores no pueden estudiar correctamente. Están desesperados y no saben a quién más recurrir porque nadie le hace caso.
Por último, el ciudadano sostuvo que toda esta zona es un valle y las casas están separadas por una distancia de un kilómetro cada uno. "Mi casa está al costado de la escuela. Cada zona tiene un transformador y un medidor", añadió. Además, señaló que una vecina ha facilitado con energía eléctrica a las familias aledañas.
El ciudadano compartió documentos que enviaron a la municipalidad respectiva | Fuente: Rotafono
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