Ica: un colegio y cinco casas sin electricidad en Río Grande tras intensa lluvia desde hace más de un año [VIDEO]

Roberto Huamanculi Cabrera es un morador del centro poblado Marccarenja, ubicado en el distrito de Río Grande, provincia de Palpa, en la región Ica y se contactó con el Rotafono de RPP debido a que desde febrero de 2025 no cuentan con energía eléctrica. Él hace esta denuncia pública porque ninguna autoridad se pronuncia y el problema persiste.

El señor comentó que hace más de un año atrás las intensas lluvias malograron el transformador que da energía eléctrica a toda la zona, en la cual se vieron afectadas la institución educativa 22611 y cinco viviendas. Sin embargo, a la fecha no han recibido ninguna clase de ayuda de cualquier entidad.

En primera instancia, los vecinos como él pensaban que la solución le correspondía a Electro Dunas. Cuando llamaron, le dijeron que lo derivaban con la empresa Cantalloc. A pesar de que esta entidad era la encargada, indicó que, en este caso, en esa zona la responsable era la Municipalidad de Río Grande.