Ica: vecinos de San Joaquin reportan aguas servidas desde hace más de seis meses [VIDEO]

Emapica no soluciona este problema

El señor exige a Emapica que mande a sus trabajadores al lugar de los hechos y halle una solución, ya que es una constante y no tiene cuando acabar. "Ya no podemos ni abrir ni los caños porque el desagüe se inunda al interior de nuestras casas", sostuvo el ciudadano.

Máximo Cupe comentó que la situación es caótica y prácticamente no se puede vivir ahí debido a los olores nauseabundos que emite el agua residual acumulado. El hombre dijo que ha tenido que llevar a sus padres y a sus hijos a otra vivienda, para que no contraigan alguna enfermedad, pues ellos son los más expuestos, niños y ancianos.

"Los malos olores no dejan dormir ni probar los alimentos", agregó el hombre. Y es que no se puede vivir en paz y no hay algún indicio de que la situación vaya a cambiar, debido a que Emapica no les hace caso; solamente les recomiendan que llamen a un ingeniero para que vea su caso porque ellos ya han ido en reiteradas ocasiones.