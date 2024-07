Independencia: familia pide ayuda para conseguir donantes de sangre tipo 0 RH negativo

Sandra Enciso se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda en favor de su tía Susy Estrada Caballero, quien necesita donaciones de sangre 0 RH negativo.



La mujer se encuentra delicada de salud después de varios años de lucha por la arritmia cardiaca que se presenta en su cuerpo, este mal, la llevó a padecer de anemia. Se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos y ahora la han pasado a hospitalización.



El tipo de sangre de la señora es muy difícil de conseguir, la familia se ha visto en la obligación de recurrir a varios grupos en redes sociales, pero no han tenido éxito. Personas inescrupulosas se comunicaron con los familiares intentando donar, pero a cambio de un pago; la familia no va aceptar la propuesta.



Las personas que están interesadas en ayudar a Susy, por favor, comunicarse con el siguiente número: 999 039 707.



Recordar que si usted desea donar sangre, debe cuidar su alimentación y evitar las grasas. Si usted ha ingerido alcohol, hasta 48 horas antes, es recomendable no acudir al centro médico a donar.