Reportan que tres asentamientos humanos de Independencia no cuentan con electricidad

Jessica Urdánegui, vecina del asentamiento humano Villa El Ángel, se encuentra en la misma situación. La ciudadana contó al Rotafono que Enel envió a trabajadores a la zona para arreglar un generador que causaba el problema, pero durante las labores se incendió la tarde del último lunes.

“Llegaron los bomberos todo ello, a la medianoche llegó un generador nuevo, nos dijeron que iba a llegar una patrulla para arreglar el problema, pero al parecer hasta el momento no hay solución no contamos con electricidad, ya no contamos con alumbrado público y no contamos tampoco con el servicio de agua potable” declaró la vecina.

Los vecinos afectados hacen un llamado a Enel para que solucione cuanto antes el problema en que afecta a tres asentamientos humanos en Independencia. Asimismo, piden apoyo de Sedapal para que los abastezca de agua potable mientras perdure el problema eléctrico.