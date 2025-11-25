San Juan de Lurigancho: paciente de 53 años pide ayuda para descartar cáncer al estómago

Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud que le ayude a conseguir unos exámenes para descartar cáncer al estómago en un hospital de Lima.

El señor Carlos Menacho explicó que hace más de tres semanas presenta fuertes y constantes dolores de estómago, por lo que necesita que le practiquen una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia para que le den un diagnóstico certero y se inicie un tratamiento adecuado.

Contó que hace tres semanas acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Surquillo, para sacarse los exámenes, pero el personal de salud le dio una referencia al Hospital de San Juan de Lurigancho porque no cuentan con los insumos para hacerlos.

“El médico que me ha revisado me ha dicho que tengo que sacarme una endoscopia digestiva alta para descartar un cáncer gástrico”, afirmó Carlos.