San Juan de Lurigancho: paciente de 53 años pide ayuda para descartar cáncer al estómago

El señor acudió al centro hospitalario y le indicaron que necesitaría una endoscopia alta para saber con más precisión el diagnóstico.
Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud que le ayude a conseguir unos exámenes para descartar cáncer al estómago en un hospital de Lima.
El señor Carlos Menacho explicó que hace más de tres semanas presenta fuertes y constantes dolores de estómago, por lo que necesita que le practiquen una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia para que le den un diagnóstico certero y se inicie un tratamiento adecuado.
Contó que hace tres semanas acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Surquillo, para sacarse los exámenes, pero el personal de salud le dio una referencia al Hospital de San Juan de Lurigancho porque no cuentan con los insumos para hacerlos.
“El médico que me ha revisado me ha dicho que tengo que sacarme una endoscopia digestiva alta para descartar un cáncer gástrico”, afirmó Carlos.
Sin embargo, hace una semana, cuando acudió al Hospital San Juan de Lurigancho a solicitar una cita, le informaron que no hay cupos de momento para dichos exámenes, según detalló Carlos Raymundo.
El hombre de 53 años espera que las autoridades de salud puedan brindarle cuanto antes una cita y puedan realizarle los estudios médicos, pues quieren descartar la existencia de un tumor en su estómago y colon. Una vez que cuente con los resultados podrá ir al INEN para que le den un tratamiento.
