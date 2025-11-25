menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

San Juan de Lurigancho: paciente de 53 años pide ayuda para descartar cáncer al estómago

Rotafono de RPP | Carlos Menacho necesita una endoscopia digestiva y una colonoscopia para que inicie con su tratamiento, pero en el Hospital de San Juan de Lurigancho del Minsa no hay cupos, según dijo.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El señor acudió al centro hospitalario y le indicaron que necesitaría una endoscopia alta para saber con más precisión el diagnóstico.

El señor acudió al centro hospitalario y le indicaron que necesitaría una endoscopia alta para saber con más precisión el diagnóstico.

Carlos Raymundo Menacho Perez, de 53 años, se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir al Ministerio de Salud que le ayude a conseguir unos exámenes para descartar cáncer al estómago en un hospital de Lima.  

El señor Carlos Menacho explicó que hace más de tres semanas presenta fuertes y constantes dolores de estómago, por lo que necesita que le practiquen una endoscopia digestiva alta y una colonoscopia para que le den un diagnóstico certero y se inicie un tratamiento adecuado. 

Contó que hace tres semanas acudió al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), en Surquillo, para sacarse los exámenes, pero el personal de salud le dio una referencia al Hospital de San Juan de Lurigancho porque no cuentan con los insumos para hacerlos. 

“El médico que me ha revisado me ha dicho que tengo que sacarme una endoscopia digestiva alta para descartar un cáncer gástrico”, afirmó Carlos. 

Te recomendamos
Cusco: buscan a perrita Petunia que desapareció tras salir de la casa de un familiar

Cusco: buscan a perrita Petunia que desapareció tras salir de la casa de un familiar

 Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda

Familia de pescadores desaparecidos en mar de Pucusana solicita apoyo de la Marina de Guerra para intensificar búsqueda

Sin embargo, hace una semana, cuando acudió al Hospital San Juan de Lurigancho a solicitar una cita, le informaron que no hay cupos de momento para dichos exámenes, según detalló Carlos Raymundo. 

El hombre de 53 años espera que las autoridades de salud puedan brindarle cuanto antes una cita y puedan realizarle los estudios médicos, pues quieren descartar la existencia de un tumor en su estómago y colon. Una vez que cuente con los resultados podrá ir al INEN para que le den un tratamiento. 

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
cáncer INEN Rotafono Lima hospital Minsa
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

Arequipa: reportan obras abandonadas que ponen en riesgos a los vecinos del distrito de Aplao [VIDEO]

 Chilca: vecinos tranquilos tras retiro de poste de telefonía que estaba a punto de caer

Chilca: vecinos tranquilos tras retiro de poste de telefonía que estaba a punto de caer

 Padre de familia que sufrió infarto fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

Padre de familia que sufrió infarto fue trasladado al Hospital Dos de Mayo

 Villa María del Triunfo: vecinos exigen mayor seguridad tras continuas balaceras

Villa María del Triunfo: vecinos exigen mayor seguridad tras continuas balaceras
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot