INEN: Menor de 11 años con leucemia necesita apoyo con donantes de sangre y plaquetas

El niño necesita urgentemente que lo apoyen con estas donaciones de sangre | Fuente: Rotafono
Reina Quispe Gayozo es una madre de familia que está desesperada porque la vida de su hijo llamado Josué Adriano Romero Quispe corre peligro. El menor de edad tiene leucemia y en febrero tuvo una recaída, de la cual no se recupera aún y sigue recibiendo tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).
El joven está hospitalizado ahí desde hace cinco meses y viene recibiendo quimioterapias; además, será sometido a un trasplante de médula ósea; un procedimiento se utiliza para paciente con leucemia. Sin embargo, no puede realizarse debido a que necesita donantes de sangre y plaquetas.
La familia no ha podido conseguir más donantes para estas transfusiones de sangre, incluso ha llegado a comprar. Por dicha razón, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y que personas vayan y donen. El problema es que la madre de familia ha sufrido estafas por hacer esta solicitud.
El adolescente está hospitalizado en el INEN desde el pasado 28 de febrero | Fuente: Rotafono
La señora relató que gente de mala fe se ha aprovechado de su situación y le pidió pasajes para Lima o para el INEN, para poder donar y ella los compró, pero jamás se acercaron a donar. Otras personas le han preguntado cuanto dinero va a dar para estas transfusiones y ella también les pagó, pero tampoco acudieron.
“Así hay mucha gente mala también ha sido en estos día. Por favor, suplico ayuda para mi niño para conseguir donantes”, señaló la señora Reina. El diagnóstico del adolescente de 11 años es leucemia linfoblástica aguda y esta enfermedad se la detectó en 2021. Prácticamente, ya la había superado, pero tuvo una recaída a fines de febrero y desde ahí tuvo que volver a tratarse.
La mamá del menor relató que su hijo presentó un dolor de cabeza y lo llevó al Hospital Regional del Cusco. Ahí le dieron algunos medicamentos y luego le sacaron la médula, pero no pueden continuar con el tratamiento si no encuentran las cantidades requeridas de sangre.
La mujer indicó que necesita 10 donantes de sangre y 10 plaquetas de manera urgente para su hijo. Por dicha razón, exhorta a que la ciudadanía apoye con ello o que las autoridades le den las facilidades respectivas, ya que la enfermedad de la leucemia es peligrosa y le hace mal a la salud de su hijo cada día que pasa.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono