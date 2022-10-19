menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

INEN: Menor de 11 años con leucemia necesita apoyo con donantes de sangre y plaquetas

Rotafono de RPP | Adolescente con leucemia está hospitalizado en el INEN desde fines de febrero y no puede someterse al trasplante de médula sino consigue 10 donantes de sangre y 10 plaquetas.
| | Victor Pacheco
El niño necesita urgentemente que lo apoyen con estas donaciones de sangre

El niño necesita urgentemente que lo apoyen con estas donaciones de sangre | Fuente: Rotafono

Reina Quispe Gayozo es una madre de familia que está desesperada porque la vida de su hijo llamado Josué Adriano Romero Quispe corre peligro. El menor de edad tiene leucemia y en febrero tuvo una recaída, de la cual no se recupera aún y sigue recibiendo tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El joven está hospitalizado ahí desde hace cinco meses y viene recibiendo quimioterapias; además, será sometido a un trasplante de médula ósea; un procedimiento se utiliza para paciente con leucemia. Sin embargo, no puede realizarse debido a que necesita donantes de sangre y plaquetas.

La familia no ha podido conseguir más donantes para estas transfusiones de sangre, incluso ha llegado a comprar. Por dicha razón, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y que personas vayan y donen. El problema es que la madre de familia ha sufrido estafas por hacer esta solicitud.

El adolescente está hospitalizado en el INEN desde el pasado 28 de febrero

El adolescente está hospitalizado en el INEN desde el pasado 28 de febrero | Fuente: Rotafono

Adolescente con leucemia requiere transfusión de sangre

La señora relató que gente de mala fe se ha aprovechado de su situación y le pidió pasajes para Lima o para el INEN, para poder donar y ella los compró, pero jamás se acercaron a donar. Otras personas le han preguntado cuanto dinero va a dar para estas transfusiones y ella también les pagó, pero tampoco acudieron.

“Así hay mucha gente mala también ha sido en estos día. Por favor, suplico ayuda para mi niño para conseguir donantes”, señaló la señora Reina. El diagnóstico del adolescente de 11 años es leucemia linfoblástica aguda y esta enfermedad se la detectó en 2021. Prácticamente, ya la había superado, pero tuvo una recaída a fines de febrero y desde ahí tuvo que volver a tratarse.

Menor tuvo una recaída y fue al INEN

La mamá del menor relató que su hijo presentó un dolor de cabeza y lo llevó al Hospital Regional del Cusco. Ahí le dieron algunos medicamentos y luego le sacaron la médula, pero no pueden continuar con el tratamiento si no encuentran las cantidades requeridas de sangre.

La mujer indicó que necesita 10 donantes de sangre y 10 plaquetas de manera urgente para su hijo. Por dicha razón, exhorta a que la ciudadanía apoye con ello o que las autoridades le den las facilidades respectivas, ya que la enfermedad de la leucemia es peligrosa y le hace mal a la salud de su hijo cada día que pasa.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
inen Leucemia leucemia infantil rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Piura: niño de 10 años con cáncer agresivo a los ganglios necesita ser trasladado al INEN en Lima

Piura: niño de 10 años con cáncer agresivo a los ganglios necesita ser trasladado al INEN en Lima

 Adulta mayor con fractura de hombro fue aceptada en el hospital Rebagliati tras denuncia pública

Adulta mayor con fractura de hombro fue aceptada en el hospital Rebagliati tras denuncia pública

 Áncash: adulta mayor se fracturó el hombro y pide ayuda para ser trasladada al hospital Rebagliati

Áncash: adulta mayor se fracturó el hombro y pide ayuda para ser trasladada al hospital Rebagliati

 San Juan de Lurigancho: vecinos reportan falta de servicio de agua desde hace tres días

San Juan de Lurigancho: vecinos reportan falta de servicio de agua desde hace tres días
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot