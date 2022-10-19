INEN: Menor de 11 años con leucemia necesita apoyo con donantes de sangre y plaquetas

Reina Quispe Gayozo es una madre de familia que está desesperada porque la vida de su hijo llamado Josué Adriano Romero Quispe corre peligro. El menor de edad tiene leucemia y en febrero tuvo una recaída, de la cual no se recupera aún y sigue recibiendo tratamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

El joven está hospitalizado ahí desde hace cinco meses y viene recibiendo quimioterapias; además, será sometido a un trasplante de médula ósea; un procedimiento se utiliza para paciente con leucemia. Sin embargo, no puede realizarse debido a que necesita donantes de sangre y plaquetas.

La familia no ha podido conseguir más donantes para estas transfusiones de sangre, incluso ha llegado a comprar. Por dicha razón, se puso en contacto con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y que personas vayan y donen. El problema es que la madre de familia ha sufrido estafas por hacer esta solicitud.