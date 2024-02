INEN: paciente con tumor logró realizarse estudios tras más de dos semanas de espera

Atención en el INEN

Luego de cinco días, el 10 de enero Eusebio llegó con su hermano a Lima, ya que su atención pasó al INEN. El 11 de enero fue atendido por el especialista del departamento de abdomen, que le solicitó realizarse tomografías, estudios de laboratorio y una endoscopía.

Desde que entregaron la orden se buscó una cita para que el adulto se realice los exámenes, pero no le hicieron las tomografías porque le informaron que el tomógrafo está malogrado y se comprometieron a llamarle cuando la máquina esté arreglada. En el caso de la endoscopía indicaron que no se podía hacer el examen, ya que no contaban con laxantes, un fármaco usado antes de hacer el análisis.