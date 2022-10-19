INEN: piden ayuda para que mujer diagnosticada con cáncer de hígado sea operada

María Isabel Cruz Salazar se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda para su tía, Antolina Elite Salazar Castro (62), quien padece de cáncer de hígado y necesita ser operada en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

María Isabel contó que su pariente fue diagnosticada en noviembre del año pasado, por lo que fue referida al INEN, donde le solicitaron diversos exámenes, pero -según cuenta la joven- aún no hay fecha para su operación.

“La citaban cada mes para los exámenes correspondientes. Pero a la fecha no le programan la cirugía. Ella cada vez está peor de salud, tiene el cuerpo hinchado. La hinchazón empezó por los pies y ahora ya tiene hinchado el cuerpo hasta el pecho. Incluso las manos ya se le empezaron a hinchar, sin contar el dolor que tiene. Solo recibe medicación para el dolor. Hace una semana le aumentaron la dosis, porque el dolor es más fuerte”, refirió.