INSN Breña: menor de 15 años necesita que le implanten un dispositivo para seguir con vida

Menor estaba en la sala de operaciones

En octubre del año pasado hubo una junta médica y el informe final fue que la mejor necesitaba un “Implante de Desfibrilador Automático Implantable (DAI) como prevención”. Por ello, se le programó una intervención quirúrgica lo antes posible.

Esta operación fue programada para el viernes 26 de enero en el mismo INSN de Breña. La madre contó que su hija se encontraba hospitalizada desde el jueves en la noche. La adolescente fue llevada al quirófano, pero la tuvieron que sacar. El auditor del centro médico intervino porque faltaba asegurar si el Seguro Integral de Salud (SIS) cubría este implante.

Del mismo modo, le dijeron a la madre de familia que si el SIS no daba esta confirmación no podían proceder con la operación. Del mismo modo, la señora dijo que el SIS le aseguró no era así. Es decir, un tema absolutamente burocrático; mientras tanto, la salud de su hija continúa perjudicándose.