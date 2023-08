INSN: Madre denuncia demora de un año al sacar una cita para su hija que sufre de epilepsia

Mayra Tuñón Ramos se comunicó con el Rotafono de RPP Noticias para denunciar que espera desde hace un año conseguir una cita en el área de neurología en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, para su hija de 10 años quien sufre de epilepsia.

La madre de familia contó que ella y su padre, David Tuñón, vienen batallando para poder lograr tener una atención con un neurólogo en el conocido centro de salud para Kamila Cosetito Tuñón, quien necesita un control de dosis en sus medicamentos para poder sobrellevar la enfermedad.

“Hace más de un año he querido que me den cita para neurología porque mi hija sufre de epilepsia, y hasta el momento no tengo razón de que me quieran dar cita”, aseguró Mayra.