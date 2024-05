Instituto Nacional Materno Perinatal controla estado de salud de gestante de riesgo

Rosa Jiménez, madre de Kelly Hinostroza, quien se encuentra internada en el Instituto Nacional Materno Perinatal con siete meses de embarazo de alto riesgo, continúa sumamente preocupada por la falta de incubadoras para recibir a sus gemelas.

Tras hacer público el caso a través del Rotafono de RPP Noticias la ex Maternidad de Lima se comprometió a monitorear y atender correctamente a la gestante. Rosa Jiménez confirmó a RPP que su hija se comunica con ella mediante llamada y le asegura que le están brindando las atenciones necesarias y controlando sus contracciones.

“Hasta el momento que yo me he quedado de amanecida acá en el hospital, no me han dicho nada. Simplemente le he estado llamando a mi hija y me contesta que la están monitoreando, está con vía, le están controlando las contracciones y, es más, el doctor ha entrado [a la habitación donde está Kelly] y le han dicho que si ella va a estar con las contracciones le van a controlar y posiblemente le den de alta”, explicó Rosa.

Pese al compromiso del establecimiento materno, Rosa se encuentra aún consternada, pues manifiesta que nada le garantiza la salud de sus nietas y su hija. Por ello, vuelve a hacer un llamado a las autoridades de salud para que se busque solicitar el préstamo de la máquina que se necesita.

“Yo le pediría por esta radio (…) que escuchen mi pedido. Si acá no hay ese ventilador, esa incubadora, por lo menos que se solicite [la máquina] a otro hospital y me garanticen. Porque si a mi hija le dan de alta, le pasa algo, ellos se lavarán las manos”, declaró la madre.

Respecto al pedido público de referir a su hija a otro nosocomio que cuente con incubadora, Rosa cuenta que no le han dado respuesta alguna, pero a la gestante le informaron que buscarían hacer la solicitud.