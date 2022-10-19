Iquitos: mujer de 64 años necesita examen para descartar cáncer gástrico en hospital de Lima

Juana Jaqueline Panduro Anable, de 64 años, natural de Iquitos, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda al Ministerio de Salud (Minsa), pues necesita que le practiquen un examen, a fin de continuar con su tratamiento contra el cáncer gástrico.

Juana Pandura contó que hace un mes desde el Hospital Regional de Loreto la refirieron al Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, para que le realicen una ecoendoscopía, un procedimiento especializado que no está disponible en el establecimiento de salud, y que solo puede costear de forma particular por más de cuatro mil soles.

La señora Juana Pandura solicitó ayuda para que un hospital del Ministerio de Salud pueda realizarle el diagnóstico necesario para ser intervenida y reciba la atención contra el cáncer.

Ella contó que, debido a su precaria situación económica, se encuentra viviendo de forma temporal en casa de una amiga, mientras su salud se sigue agravando.