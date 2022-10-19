menu
Iquitos: mujer de 64 años necesita examen para descartar cáncer gástrico en hospital de Lima

Rotafono de RPP | Paciente fue referida hace un mes al Hospital Arzobispo Loayza del Ministerio de Salud para que le practiquen una ecoendoscopia, pero este establecimiento no realiza ese estudio.
| | Laura Urbina Saldaña
Juana Pandura solicita ayuda para que un hospital del Ministerio de Salud le realice una ecoendoscopia.

Juana Pandura solicita ayuda para que un hospital del Ministerio de Salud le realice una ecoendoscopia. | Fuente: Rotafono

Juana Jaqueline Panduro Anable, de 64 años, natural de Iquitos, se comunicó con el Rotafono de RPP, para pedir ayuda al Ministerio de Salud (Minsa), pues necesita que le practiquen un examen, a fin de continuar con su tratamiento contra el cáncer gástrico.

Juana Pandura contó que hace un mes desde el Hospital Regional de Loreto la refirieron al Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, para que le realicen una ecoendoscopía, un procedimiento especializado que no está disponible en el establecimiento de salud, y que solo puede costear de forma particular por más de cuatro mil soles.

La señora Juana Pandura solicitó ayuda para que un hospital del Ministerio de Salud pueda realizarle el diagnóstico necesario para ser intervenida y reciba la atención contra el cáncer.

Ella contó que, debido a su precaria situación económica, se encuentra viviendo de forma temporal en casa de una amiga, mientras su salud se sigue agravando.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Paciente con cáncer Ecoendoscopia Rotafono Hospital Arzobispo Loayza Iquitos
