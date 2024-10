Iquitos: piden ayuda para operar a joven con discapacidad mental en el Hospital Regional

Un joven con discapacidad mental, de 28 años, necesita ser operado de manera urgente en el Hospital Regional de Loreto luego de que se fracturara la pierna tras sufrir un episodio de epilepsia en el distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali.

José Arturo Reátegui Tafur se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda, dado que su hermano Cristian Reátegui Tafur es una persona con discapacidad que no habla y tiene dificultades para escuchar.

Precisó que su hermano sufrió el accidente en su casa el último 8 de septiembre, en la localidad de Pucapanga, pero aún no lo pueden operar por la falta de insumos.

Afirmó que desde el hospital le comunicaron que la operación también tiene que ser cubierta por la familia del paciente, por lo que expresó su preocupación por que no cuenta con el dinero para los gastos médicos.

“Me dicen que tenemos que esperar entre 15 y 20 días. En logística me dijeron que no hay materiales ni presupuesto. Nos dijeron que los gastos van a ser compartidos, pero nosotros no tenemos dinero, de dónde vamos a sacar, la platita que trajimos ya se está acabando”, informó.

El paciente fue referido del centro de salud de Juancito al Hospital Regional de Loreto, en Iquitos, trasladándose en lancha durante 18 horas.