Servicios públicos

Iquitos: piden traslado urgente de exfutbolista nacional para operación de corazón en Lima

Rotafono de RPP | La familia y amigos solicitan ayuda a EsSalud con el fin de salvar la vida de Jorge Navas Rengifo, exintegrante de la selección peruana de fútbol de 1986, quien necesita un tratamiento especializado en el Incor de EsSalud de Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
El deportista permanece en el Hospital de Iquitos de EsSalud con una función cardíaca de apenas el 15 %, según indicaron sus familiares.

El deportista permanece en el Hospital de Iquitos de EsSalud con una función cardíaca de apenas el 15 %, según indicaron sus familiares. | Fuente: Rotafono

El exselecionado nacional de fútbol Jorge Andrés Navas Rengifo, de 67 años, necesita ser trasladado con urgencia en una ambulancia aérea del Hospital de Iquitos de EsSalud al Instituto Nacional Cardiovascular (Incor) de Lima para que pueda ser evaluado y operado del corazón, luego que de sufriera un infarto.

Oswaldo Guzmán se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar ayuda al Seguro Social con el fin de salvar la vida de su compadre Jorge Navas Rengifo, quien necesita un tratamiento especializado en Lima.

Actualmente, el deportista permanece en el Hospital de Iquitos de EsSalud con una función cardíaca de apenas el 15 %, lo que hace indispensable su traslado inmediato a un centro especializado en Lima, explicaron sus familiares. 

Aunque ya cuenta con una cita reservada en el Incor, el proceso de traslado se ha detenido debido a la falta de gestión de un avión ambulancia por parte de EsSalud, según dijo Oswaldo Guzmán.

La familia advierte que el retraso aumenta el riesgo de muerte y genera una ansiedad en el paciente, quien necesita una intervención quirúrgica para sobrevivir.

Recordemos que Jorge Andrés Navas Rengifo fue campeón de la Copa Perú en 1985 con el Club Hungaritos Agustinos de Iquitos, también jugó con el CNI de Iquitos y fue integrante de la selección peruana de fútbol en 1986.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800.





Sepa más:
Piden urgente traslado de futbolista Jorge Navas Rengifo Rotafono EsSalud Incor Hospital de Iquitos
