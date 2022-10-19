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Jaén: mototaxista con afección al corazón necesita ser trasladado a un hospital de Lima

Rotafono de RPP | Oscar Tantajulca Burga, de 66 años, espera hace 20 días en el Hospital de Jaén, región Cajamarca, que acepten una referencia en los centros hospitalarios especializados en la capital.
| | Laura Urbina Saldaña
Oscar Tantajulca, de 66 años, padece insuficiencia cardíaca y valvulopatía aórtica.

Oscar Tantajulca, de 66 años, padece insuficiencia cardíaca y valvulopatía aórtica.

Desde el distrito de Jaén, en la región Cajamarca, Luis Cardenas se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar el traslado inmediato de su cuñado Oscar Tantajulca Burga, de 66 años, al Hospital Dos de Mayo de Lima para que siga su tratamiento contra una afección cardíaca congénita grave.

Luis Cardenas pide con urgencia la intervención del Ministerio de Salud para salvar la vida de su familiar Oscar Tantajulca, quien padece insuficiencia cardíaca y valvulopatía aórtica, por lo que tiene complicaciones para respirar.

"Mi cuñado es mototaxista en Bagua Grande, en la región Amazonas. Se encuentra conectado a maquinas esperando una referencia hace 20 días", comentó.

Don Oscar, quien se dedica al servicio de mototaxi, permanece internado por más de seis meses en el Hospital de Jaén, donde recibe atención por la insuficiencia cardíaca y valvulopatía aortica, trastorno que afecta a la válvula aórtica, la cual es la encargada de regular el flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo hacia la aorta. 

Los médicos de Jaén solicitaron el 10 de marzo la referencia a diversos establecimientos especializados de la ciudad de Lima, ya que requiere un tratamiento complejo, pero no encuentran camas disponibles.

“En el Hospital Arzobispo Loayza no tienen camas ni insumos para dicho procedimiento. Esperamos que nos ayuden para que lo puedan atender en el Hospital Dos de Mayo, por favor, señor ministro ayude a la gente pobre”, exclamó.


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