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Jaén: trasladan a mototaxista con enfermedad cardíaca al Hospital Dos de Mayo

Rotafono de RPP | Luis Cardenas agradeció que las autoridades del Ministerio de Salud atendieran su pedido de ayuda para que su cuñado de 66 años pueda recibir atención especializada en Lima.
| | Laura Urbina Saldaña
Oscar Tantajulca, diagnosticado con una enfermedad cardíaca congénita grave, es trasladado en una ambulancia de Jaén al Hospital Dos de Mayo en Lima.

Oscar Tantajulca, diagnosticado con una enfermedad cardíaca congénita grave, es trasladado en una ambulancia de Jaén al Hospital Dos de Mayo en Lima. | Fuente: Cortesía

El mototaxista Oscar Tantajulca Burga, de 66 años, diagnosticado con una enfermedad cardíaca congénita grave, es trasladado en una ambulancia de la ciudad de Jaén al Hospital de Dos de Mayo, en Lima, luego de que sus familiares solicitaran ayuda a través del Rotafono de RPP.  

El Ministerio de Salud y el Seguro Integral de Salud (SIS) informaron que se hicieron las coordinaciones con el Hospital Dos de Mayo para que aceptara la solicitud de referencia que tramitó el Hospital de Jaén, situado en la región Cajamarca, el 10 de marzo.

Luis Cardenas agradeció que las autoridades atendieran su pedido de ayuda para que su cuñado pueda recibir atención especializada en un establecimiento de salud de la capital.   

“En este momento se está haciendo el traslado del paciente de Jaén, Cajamarca, hacia la ciudad de Lima, al Hospital del 2 de mayo. Gracias a Rotafono de Radio Programas del Perú”, expresó.

Don Oscar Tantajulca, quien se dedica al servicio de mototaxi, estuvo internado por más de seis meses en el Hospital de Jaén. Su cuñado Luis Cardenas clamaba ayuda urgente, dado que su salud se complicaba con el paso de los días. 

Los especialistas de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) también ayudaron en las gestiones para la pronta atención del paciente de Jaén. 

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