menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Servicios públicos

Jesús María: adulta mayor exige cirugía a la cadera tras reiteradas suspensiones en el Hospital Rebagliati de EsSalud

Rotafono de RPP | Cecilia Herrera espera hace un año la operación, pero cada vez que la citan para internarse en el Hospital Edgardo Rebagliati le dicen que no hay camas. La paciente con artrosis severa se encuentra bastante indignada debido a que tiene graves problemas para movilizarse.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Cecilia se encuentra bastante indignada debido a que tiene graves problemas para movilizarse.

Cecilia se encuentra bastante indignada debido a que tiene graves problemas para movilizarse.

Cecilia Herrera Baldera es una adulta mayor de 68 años con artrosis avanzada, quien se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que su operación a la cadera ha sido reprogramada en cuatro ocasiones en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. La paciente espera hace un año la intervención quirúrgica y pide ayuda para que puedan operarla. 

Cecilia acudió el último 25 de julio para ser internada al Hospital Rebagliati, tal cual indicaba su orden médica, para que le puedan colocar la placa de titanio que tanto necesita; sin embargo, no fue aceptada debido a la falta de camas y a la disposición de alerta amarilla que se acata a nivel de nacional para atender emergencias durante las Fiestas Patrias, según narró la paciente. 

La señora Cecilia, quien padece de artrosis en último grado, comentó que es no la primera vez que le reprograman la operación, sino que el pasado 4 de abril, el 7 de mayo y el 25 de junio le suspendieron la cirugía por el mismo motivo: falta de camas. 

“Me están reprogramado una operación por cuarta vez. Vengo esperando esta operación hace más de un año. Ahora estoy en mi casa. El 25 de julio tenía que haberme hospitalizado. Me dicen que debo seguir esperando a pesar de haber estado programada para que me hospitalizaran”, afirmó Cecilia. 

Te recomendamos
Áncash: joven pide traslado a Lima de su hermana adolescente que está en UCI tras sufrir accidente vehicular

Áncash: joven pide traslado a Lima de su hermana adolescente que está en UCI tras sufrir accidente vehicular

 Ate: adulta mayor con bulto en el seno denuncia que no consigue cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

Ate: adulta mayor con bulto en el seno denuncia que no consigue cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

Cecilia se encuentra bastante indignada debido a que tiene graves problemas para movilizarse y aún no logra operarse en el Hospital Edgardo Rebagliati e indica que esta vez no le han dado una fecha próxima para operarse, por ello hace un llamado a las autoridades de salud para que puedan dar las facilidades y la puedan intervenir. 

"Pido ayuda al presidente de EsSalud y al nuevo gobierno para que me ayuden a solucionar este problema", expresó la paciente.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
EsSalud Rotafono Hospital Edgardo Rebagliati Piden operación Paciente con artrosis
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Áncash: joven pide traslado a Lima de su hermana adolescente que está en UCI tras sufrir accidente vehicular

Áncash: joven pide traslado a Lima de su hermana adolescente que está en UCI tras sufrir accidente vehicular

 Ate: adulta mayor con bulto en el seno logró conseguir cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

Ate: adulta mayor con bulto en el seno logró conseguir cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

 Vecina del Callao denuncia que la ONPE le asignó ser miembro de mesa suplente en la región de San Martín

Vecina del Callao denuncia que la ONPE le asignó ser miembro de mesa suplente en la región de San Martín

 Ate: adulta mayor con bulto en el seno denuncia que no consigue cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte

Ate: adulta mayor con bulto en el seno denuncia que no consigue cita en el Hospital de Lima Este-Vitarte
Otros casos similares
Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique

Comas: pacientes denunciaron demoras en la atención de emergencia en el hospital de Collique
Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos

Maraña de cables aéreos en desuso invaden calles de Chorrillos
Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno

Escolares fueron atropelladas y madre solicita acelerar la atención en el hospital de Puno
Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Reportan caída de árbol a metros de ciclovía en la avenida Arequipa

Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot