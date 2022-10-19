Jesús María: adulta mayor exige cirugía a la cadera tras reiteradas suspensiones en el Hospital Rebagliati de EsSalud

Cecilia Herrera Baldera es una adulta mayor de 68 años con artrosis avanzada, quien se comunicó con el Rotafono de RPP para denunciar que su operación a la cadera ha sido reprogramada en cuatro ocasiones en el Hospital Edgardo Rebagliati, de EsSalud, ubicado en el distrito limeño de Jesús María. La paciente espera hace un año la intervención quirúrgica y pide ayuda para que puedan operarla.



Cecilia acudió el último 25 de julio para ser internada al Hospital Rebagliati, tal cual indicaba su orden médica, para que le puedan colocar la placa de titanio que tanto necesita; sin embargo, no fue aceptada debido a la falta de camas y a la disposición de alerta amarilla que se acata a nivel de nacional para atender emergencias durante las Fiestas Patrias, según narró la paciente.



La señora Cecilia, quien padece de artrosis en último grado, comentó que es no la primera vez que le reprograman la operación, sino que el pasado 4 de abril, el 7 de mayo y el 25 de junio le suspendieron la cirugía por el mismo motivo: falta de camas.

“Me están reprogramado una operación por cuarta vez. Vengo esperando esta operación hace más de un año. Ahora estoy en mi casa. El 25 de julio tenía que haberme hospitalizado. Me dicen que debo seguir esperando a pesar de haber estado programada para que me hospitalizaran”, afirmó Cecilia.

