Jesús María: conductores advierten peligro de accidente por paradero informal en avenida Gregorio Escobedo

Esta zona es muy concurrida debido a que está muy cerca de los centros comerciales, clínicas, colegios, universidades y hospitales. Los usuarios indican que no hay presencia policial en el cruce de las avenidas.



“Ya hace varios meses todas las combis que van hacia el Callao se estacionan en la calle obstruyendo el tránsito de los carros, o sea se paran en el lado derecho y los carros no pueden pasar, tienen que colocarse al lado izquierdo y lo más peligroso es que se quedan en la pista, como ustedes pueden ver en la imagen, el cruce peatonal está bloqueado”, afirmó un conductor.

