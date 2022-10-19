menu
Jesús María: conductores advierten peligro de accidente por paradero informal en avenida Gregorio Escobedo

Rotafono de RPP | Esta zona es muy concurrida debido a que está muy cerca de los centros comerciales, clínicas, colegios, universidades y hospitales, pero no hay policías para controlar el tránsito.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Un chofer, que transita todos los días por la zona, afirmó que las combis se sitúan en la esquina del cruce de las avenidas Gregorio Escobedo con Sánchez Carrión generando gran congestión vehícular.

Un chofer, que transita todos los días por la zona, afirmó que las combis se sitúan en la esquina del cruce de las avenidas Gregorio Escobedo con Sánchez Carrión generando gran congestión vehícular.

Conductores se comunicaron con el Rotafono de RPP para advertir el peligro de accidente de tránsito que puede ocasionar un paradero informal en la concurrida avenida Gregorio Escobedo, en el distrito limeño de Jesús María.

Un chofer que transita todos los días por la zona afirmó que las combis se sitúan en la esquina del cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Sánchez Carrión. Este hecho impediría el libre tránsito de los peatones y conductores que cruzan la vía generando así una gran congestión vehicular.

Esta zona es muy concurrida debido a que está muy cerca de los centros comerciales, clínicas, colegios, universidades y hospitales. Los usuarios indican que no hay presencia policial en el cruce de las avenidas. 

“Ya hace varios meses todas las combis que van hacia el Callao se estacionan en la calle obstruyendo el tránsito de los carros, o sea se paran en el lado derecho y los carros no pueden pasar, tienen que colocarse al lado izquierdo y lo más peligroso es que se quedan en la pista, como ustedes pueden ver en la imagen, el cruce peatonal está bloqueado”, afirmó un conductor. 

Piden fiscalizar a combis informales 

El conductor hace un llamado a los policías de tránsito y agentes de fiscalización de la Municipalidad de Jesús María para que puedan acudir al concurrido cruce y realicen un mayor control sobre las combis que generan intenso tráfico en la zona. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Jesús María Rotafono avenida Gregorio Escobedo Paradero informal
