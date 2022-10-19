Jesús María: familia busca a hombre de 54 años que desapareció hace más de un mes

John Hansen tiene 54 años, mide 1.60 metros, de contextura regular, tez blanca, de cabello y ojos castaños oscuros.
Los familiares de John Hansen Vargas se comunicaron con el Rotafono de RPP porque se encuentran preocupados tras su desaparición que se dio el pasado 6 de junio tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de Jesús María.
John salió de su vivienda ubicada en la cuadra dos de la avenida República Dominicana, sin avisar a ningún familiar a dónde iría. Cuando su padre se dio cuenta, inició con la búsqueda, pero no tuvo éxito.
John sufre de esquizofrenia leve y presenta severas dificultades para ver. Asimismo, sus familiares afirman que aún no tienen los videos de las cámaras de seguridad por parte de la municipalidad por lo que reiteran el pedido del material audiovisual que esperan desde hace casi un mes que John desapareció.
John Hansen tiene 54 años, mide 1.60 metros, de contextura regular, tez blanca, de cabello y ojos castaños oscuros. La última vez que lo vieron, vestía jean y polo.
Los familiares de John hacen un llamado a las autoridades de la Municipalidad de Jesús María para que le puedan facilitar las imágenes donde registren el recorrido de John. Si usted lo ha visto, por favor, llamar al 960 534 896 o al número de la policía.
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